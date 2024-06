Directora (e) de la cárcel La Modelo fue amenazada de muerte: "Le doy 72 horas"

La mayor Nancy del Socorro Pérez,quien desde hace un par de semanas ejerce como directora encargada de la cárcel La Modelo, recibió amenazas de muerte. Esto agrava el panorama de seguridad de las autoridades carcelarias luego del homicidio de Elmer Fernández, quien antes ocupaba ese cargo.

>>> Puede interesarle: Video del momento en que sicarios matan al coronel Elmer Fernández, director de La Modelo

El panfleto enviado a la directora encargada de La Modelo exige el cambio de patio de dos reclusos, dando un plazo de 72 horas para hacerlo.

“Un cordial saludo, señora directora. Con el debido respeto que usted se merece, le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A, son pasilleros del pasillo 8. Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas. Todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”, se lee en el panfleto.

Publicidad

De acuerdo con Blu Radio, el Inpec habría revelado que las amenazas contra la mayor Pérez vendrían de parte de Jhon Keneber Cardes, alias El Cebollero, y no de Daniel Alejandro Serna, alias Kener, como se había creído al principio.

¿Quién es Nancy del Socorro Pérez, directora de la cárcel La Modelo?

La mayor de Prisiones del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nancy del Socorro Pérez es especialista en derechos humanos. Además, fue directora de la regional central del Inpec y también de la cárcel de máxima seguridad de Picaleña.

Publicidad

La mayor Nancy del Socorro Pérez, oriunda de Medellín, Antioquia, lleva 38 años en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

>>> Le recomendamos: Por asesinato del director de La Modelo, Pedro Pluma no es el único investigado