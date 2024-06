Doloroso relato de familiar de niña asesinada en Bogotá: “Él la mató delante de la mamá”

La ciudad de Bogotá quedó sorprendida el pasado viernes, 31 de mayo de 2024, con la dura noticia del asesinato de una niña de tres años, al parecer, a manos de su padrastro.

Un hombre de 22 años es la persona capturada y que responde ante las autoridades por este caso aberrante registrado en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. La niña llegó sin signos vitales al Hospital de Kennedy tras ser víctima de todo tipo de vejámenes.

En diálogo con Noticias Caracol Ahora, la tía de la mamá de la niña asesinada hizo un doloroso relato sobre la forma en la que se enteró de la muerte de la pequeña, cómo sucedieron los hechos y sobre las conductas violentas del padrastro de la menor.

¿Cómo se enteró del asesinato de la niña?

“Ayer (viernes 31 de mayo de 2024), como entre las 7:00 a.m. y 7:30 a.m. me envían un audio donde mi cuñada me cuenta que la niña había fallecido, que la habían asesinado.

Yo automáticamente llamo a mi sobrina para que me explique qué fue lo que pasó. Ella me dice vía telefónica que le habían matado a su niña, que se le habían arrancado de los brazos. Ella estaba en shock.

Ahí nosotros lo que hacemos es dirigirnos al Hospital de Kennedy, pues toda la familia estaba allí y también la familia de este personaje, el asesino, porque eso es lo que es. Él se encontraba allí, lo tenía la Policía, estaba con mi sobrina y de ahí nos dirigieron hacia la Estación de Policía de Kennedy”.

¿Qué les dicen cuando ustedes llegan a la estación de Kennedy?

“Que a la niña la habían asesinado, que había llegado sin signos vitales, que la tenía Medicina Legal y que teníamos que esperar a ver qué seguía con este proceso, con mi sobrina y con el padrastro de la niña”.

¿Qué ha pasado en esa judicialización?

“Él está judicializado creo que por otros delitos. En este momento está abierto el proceso de mi sobrina. Estamos a la espera de lo que decida la Fiscalía. No sabemos qué es lo que va a pasar, qué más cosas encontraron, porque hay varias cosas en el celular de este hombre.

"Lo que sí les digo es que él asesinó a mi sobrina delante de la mamá y de sus hermanitas”.

Usted dice que encontraron otros elementos en el celular de este señor. ¿Serían otros elementos que también pueden agravar esa conducta y demostrar que él había cometido estos hechos con otros menores?

“Sí, señor, con otros menores. Y con una familiar de él. Correcto”.

En medio de esta situación, ¿él también era agresivo con su sobrina, es decir, con la mamá de la niña?

“Sí, mi sobrina varias veces huyó de la casa de este hombre porque él la golpeaba. Le dio en varias ocasiones golpes. Ella hoy está golpeada porque ayer la golpeó, tiene los brazos, el cuerpo golpeado.

Ella se fue para Medicina Legal porque este hombre la golpeó cuando ella trató de defender a su niña, cuando este hombre la estaba asesinando.

Mi sobrina tiene varias contusiones en la cabeza, quemaduras en los brazos y ella huyó varias veces de este hombre. Él tenía a toda la familia amenazada, a la familia de mi sobrina, a sus hermanos, a sus otras hijas las tenía amenazadas, porque es un hombre peligroso allá en Bosa”.

¿Cómo va el proceso del sepelio de su sobrina?

“Bueno, la situación ha sido un poco difícil porque la niña no estaba en ninguna entidad. La familia está reuniendo el dinero para las exequias.

No sabemos todavía si la entregan hoy o cuándo nos van a entregar a la niña. Lo otro es que toda la familia de mi sobrina tiene que irse del barrio porque todos están amenazados.

Es una situación muy difícil porque ahora hay que salir huyendo a manos de unas personas como estas, porque estaba la mamá, la abuela, los primos de este sujeto y vieron el homicidio y ellos están defendiendo a este hombre, y ahora tienen a mi familia amenazada”.

La mamá de la niña alcanzó a vivir con usted. ¿Usted le alcanzó a advertir sobre el peligro que estaba corriendo al vivir con esa persona?

“Sí, señor. Yo viví con ella y le ayudaba económicamente. Yo le dije a ella que, por favor, no volviera con este hombre porque él la iba a matar a ella o a sus niñas.

Él terminó haciendo lo que siempre le dijo, que la iba a matar a ella o a sus hijas. Acabó con un angelito que no tenía nada que ver.

Yo quiero pedir justicia para mi sobrina. Que esto no quede impune, que esto no quede como otros homicidios y que no quede solo en un papel.

Por favor, hagamos algo por nuestros niños, por nuestra familia, realmente esto no puede seguir sucediendo. O sea, no puede morir gente inocente a manos de unas personas tan perversas”, finalizó pidiendo justicia la familiar de la pequeña asesinada.

