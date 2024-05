Paro de taxistas hoy en Bogotá: puntos de concentración

Un paro de taxistas fue anunciado para este martes 14 de mayo en Bogotá. La movilización, según se informó, empieza a las 10 de la mañana en el Parque Nacional y concluye en la Plaza de Bolívar.

>>> Cierre de la avenida Caracas por obras del metro de Bogotá: ¿hasta cuándo?

No obstante, los conductores no han dado detalles sobre las rutas y posibles bloqueos que se den durante el paro de taxistas de hoy, razón por la que la Secretaría de Gobierno instaló un PMU desde las 4 a.m. “con el ánimo de garantizar el derecho a la protesta y que la movilidad no se vea afectada en los principales corredores de la ciudad”.

De acuerdo con la información del Distrito, el paro de taxistas se tiene previsto en movilizaciones a través de caravanas y plantones en sitios como el Portal Norte, Portal Suba, avenida El Dorado con avenida Ciudad de Cali, terminal Salitre-Carlos Lleras, Movistar Arena-Biblioteca Virgilio Barco, Techo, Portal Tunal, Américas, Terminal del Sur-Portal Sur y Mall Plaza.

Publicidad

También se llevarán a cabo plantones en la Plaza de Bolívar y frente al Ministerio de Transporte.

>>> Barrios de Bogotá que menos agua han consumido durante el racionamiento: ¿está el suyo?

Publicidad

Lo que no se permitirá durante el paro de taxistas