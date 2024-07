Esposa de patrullero asesinado en Bogotá: "nos íbamos a encontrar para almorzar"

Hay conmoción en Colombia por el incremento en los asesinatos de policías y militares en varias zonas del país. Uno de los casos más recientes se registró en el sur de Bogotá, donde murió un patrullero que perseguía a una banda de fleteros. Por este caso ya hay dos sujetos capturados.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Zarzuela, Ciudad Bolívar. Cuatro delincuentes en motocicletas cometieron un fleteo y emprendieron la huida. El patrullero Heiner Loaiza comenzó la persecución y recibió un disparo en el abdomen.

El uniformado fue trasladado al Hospital Cardiovascular de Soacha y por la gravedad de las heridas perdió la vida.

Dos sujetos que hacen parte de la banda delincuencial que le disparó al patrullero fueron capturados. Uno de ellos se encuentra detenido en la URI de Molinos y el otro en el hospital de Meissen.

Las autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los otros dos criminales que huyeron en medio de la balacera.

Entre el luto, el dolor y la conmoción, los padres del policía piden justicia. “Nosotros somos los malos, la Policía son los malos, el Ejército son los malos. A ellos les quitan todos los privilegios y a los malandros les ayudan”, dijo Sandra Liliana Colo, mamá del patrullero.

Entre lágrimas, la madre del uniformado contó cómo por medio de una llamada recibió la peor noticia de su vida: la muerte de su hijo.

Hace seis meses, el patrullero había sido trasladado desde Caquetá hasta Bogotá. La única razón de estar en la ciudad era tener una relación más cercana con su esposa y sus papás.

¿Qué dijo la esposa del patrullero asesinado en Bogotá?

“No le faltaba sino media hora para entregar el turno. Nos íbamos a encontrar para almorzar, le estaba escribiendo y no me contestaba. Esperé a que se comunicara y fue cuando me llamaron los compañeros de él y me dieron la noticia”, manifestó la esposa del uniformado.

El policía, oriundo de Ibagué, Tolima, obtuvo una condecoración honorífica por su labor. Familiares y amigos esperan la entrega del cuerpo para despedirlo con honores.

