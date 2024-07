Galán por paro de taxistas en Bogotá: “No vamos a aceptar las vías de hecho”

“Estamos dispuestos al diálogo, pero no vamos a aceptar las vías de hecho”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ante los problemas de movilidad que se han registrado en el sur de la ciudad, así como en la calle 80 por cuenta del paro de taxistas.

“Bogotá no puede ser bloqueada cada vez que los taxistas deciden protestar. La Policía y las autoridades de tránsito tienen la instrucción de levantar los bloqueos cumpliendo todos los protocolos y, ante cualquier acto de vandalismo o violencia, estamos listos a responder con contundencia en el marco de la ley”, escribió en su cuenta de X.

Resaltó que “en Bogotá se respeta la protesta, pero esta no puede vulnerar los derechos de millones de personas que se dirigen al trabajo o a estudiar. Nuestro deber es garantizar los derechos de todos los ciudadanos, tanto quienes se manifiestan como quienes deciden no hacerlo. No vamos a aceptar vandalismo, bloqueos a la movilidad o al sistema de transporte público. Quien incurra en estas conductas será sancionado”.

En diálogo con Blu Radio, explicó que para disipar las vías de hecho ya “tenemos 35 grúas, a los policías que van a imponer sanciones, hay más de 1.300 policías en estos momentos, tenemos dos helicópteros para detectar las placas de aquellos vehículos que sean puestos para bloquear la entrada o salida en las vías” durante el paro de taxistas.

“El problema no es del Distrito”

Galán recalcó que frente al transporte ilegal “podemos ejercer control, lo vamos a seguir ejerciendo”, pero “la problemática de las plataformas, de vehículos que se conectan a las plataformas, no nos compete a nosotros”.

Insistió en que “el problema no es del Distrito, es de la Nación y del Gobierno nacional, en cierta forma, y del Congreso, el tema de la regulación frente la ilegalidad. Hacemos cumplir la ley, ellos dicen que no les alcanza, hemos impuesto 6.400 comparendos este año, vamos a seguir con eso”.