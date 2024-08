Javier Acosta, joven bogotano con osteomielitis pidió la eutanasia: “Voy para el cielo"

Javier Acosta es un joven bogotano, apasionado por el fútbol e hincha de Millonarios. Conmovió las redes sociales con un video en el que se despidió de sus amigos, tras ser aprobada su eutanasia para el próximo viernes, 30 de agosto de 2024.

Hace cinco años el joven tuvo complicaciones de salud que lo llevaron a padecer una dolorosa enfermedad.

“Hace nueve años sufrí un accidente, viajé a ver a Millonarios a la ciudad de Tuluá. Y en el trayecto de regreso sufrí un accidente de tránsito. Quedé en silla de ruedas. Hace cinco años tuve un viaje a Melgar con mis dos mejores amigas, con el hijo y yo. Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”, contó Javier Acosta en diálogo en Noticias Caracol en vivo.

Este fanático del fútbol relató que esa bacteria empezó a recorrerle el cuerpo. “Pasó de mi huesito izquierdo al derecho, cogió la bacteria más fuerza y empezamos con las hospitalizaciones para tratarla”, dijo.

En la actualidad, Javier tiene tres orificios en el glúteo derecho y dos en el coxis, como consecuencia de una infección que causó la bacteria alojada en su cuerpo.

“La bacteria es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos. En el momento estoy con tres antibióticos. Me sacaron sangre, un estudio aquí, un estudio allí y encontraron que la bacteria se desplazó más y más hasta llegar no solamente al hueso, sino a tejidos y la tengo en la sangre”, acotó Acosta.

Amputación vs. eutanasia

El también padre de una pequeña aseguró que la última opción médica que le ofrecieron para su caso fue desarticular.

El joven afirmó que “la desarticulación hoy en día se llama así, para nosotros es amputación”.

A Javier le propusieron la amputación de su pierna derecha sin certeza de que con esa pérdida la bacteria no pueda afectar otros órganos, por lo que podrían continuar quitándole más extremidades.

“Hace poquito me gradué de la universidad, hice un diplomado en Psicología y Salud. Me gusta moverme. Entonces, al imaginarme mi vida sin mis piernas, en una cama, con antibióticos, viendo a mi hija cuidarme, perdiendo su oportunidad de tener una niñez, una juventud, dije ‘yo quiero la eutanasia’”, puntualizó el bogotano.

¿Cómo logró la eutanasia?

Uno de los requisitos para que le fuese aprobada la eutanasia era demostrar que el dolor que padece a diario es demasiado intenso. Él explicó que cumplía a cabalidad con la exigencia.

“A mí me tratan el dolor con morfina y empecé con una dosis mínima de cuatro miligramos. Y ahorita se dieron cuenta que el dolor es tan fuerte que tengo una dosis de diez miligramos. Estoy sufriendo mucho. Estoy con muchos dolores, me retuerzo. La morfina no me quita el dolor, pero me lo calma”, afirmó.

“Me voy en paz, sabiendo que me despido de las personas que formaron parte de mi vida y de una u otra manera aportaron un granito”, contó el joven sobre su video que se hizo viral en redes sociales.

“Tomé la decisión que mi eutanasia es el viernes, 30 de agosto a las 12 del mediodía... Me voy para el cielo", concluyó Javier, tras padecer una enfermedad que, hasta ahora, no tiene cura.

