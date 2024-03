John Poulos dice que durmió al lado del cadáver de Valentina Trespalacios

Durante la audiencia de este 6 de marzo, John Poulos confesó el feminicida de Valentina Trespalacios e hizo revelaciones de lo que pasó durante la noche en que acabó con la vida de la DJ.



El fragmento más impactante de su relato tiene que ver con lo que sucedió la noche del 22 de enero de 2023. Aunque en algún momento el estadounidense dijo que no recordaba lo sucedido, en la mañana de este miércoles reveló que ese día supuestamente consumieron algunas sustancias psicoactivas, sostuvieron relaciones sexuales y fueron a dormir.

Poulos contó que mientras tenía intimidad con Valentina la ahorcó con un objeto que la DJ llevaba en el cuello. Según su relato, en la mañana del domingo, él se despertó muy temprano, tomó un baño y cuando pretendía despertar a la joven se dio cuenta de que estaba inmóvil y muy pálida, percatándose de que estaba muerta.

“Yo me quedé destruido, yo a ella la amaba, había estado con ella nueve meses. Había hablado con ella nueve meses, todos los días. Imagínense matar a alguien a quien uno ama. La habitación me daba vueltas, había consumido muchas drogas, entonces era como si un cañón me estuviera disparando. Tomé una decisión horrible, traté de escapar y la metí en la maleta azul”, expresó John Poulos.



El estadounidense dijo que tomó la decisión de fugarse por miedo a que lo mataran los amigos de su víctima o a enfrentarse a lo que él llamó una “justicia colombiana corrupta”.

"Hay una percepción en Estados Unidos de que en Colombia la justicia y la Policía es muy corrupta y sentí que no iba a tener un juicio justo. Seguía bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero pensé en salvar mi vida, por esa razón intenté escapar", acotó John Poulos.

Pulos contó detalles de cómo sacó el cuerpo de la joven en un carro de mercado, que pretendía abandonarla en zona boscosa o un espacio natural, pero no pudo, por lo que la dejó en el contenedor de basura cuando escapaba hacia el aeropuerto de Bogotá.

John Poulos fue imputado con los delitos de feminicidio agravado y alteración o destrucción de material probatorio. El confeso asesino podría pagar una pena de más de 50 años de cárcel.