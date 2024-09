Policía dispone de buses para llevar afectados en Bogotá por paro: "Ya no sentía los pies"

El paro de camioneros ya cumple cuatro días y Bogotá vive todo un caos por la falta de transporte en la ciudad. Miles de ciudadanos se han visto obligados a caminar muchos kilómetros para llegar hasta sus casas.

>>> Vea más: Escasez de pollo, cerdo y huevos en Corabastos, por cuenta del paro de camioneros

En medio de la caótica situación que viven los bogotanos, la Policía Nacional dispuso de varios buses para transportar de manera gratuita a las personas.

¿Hasta dónde van los buses de la Policía?

La autoridad está recogiendo a los ciudadanos en la avenida Caracas con calle 51 sur y los está llevando hasta la Caracas con calle 6, para que puedan tomar el servicio de Transmilenio y continuar sus recorridos desde la estación Tercer Milenio.

Publicidad

Un ciudadano le dijo a Noticias Caracol en vivo que llevaba caminando dos horas antes de que la Policía dispusiera de buses para llevar a los ciudadanos: “Ya no sentía los pies. Es algo que no me esperaba y lo aplaudo”.

>>> Le puede interesar: Paro de camioneros: peleas en Usme por personas que estarían cobrando peaje para transitar