¿Policía que atacó a exesposa y nuevo novio en motel de Bogotá iba con sus papás?

A pesar de que la relación entre Paola Camargo y el patrullero John Camargo terminó hace nueve meses, según cuenta la víctima, él no aceptaba que ella ya no quisiera seguir con él, por ello la amedrentaba y amenazaba con un arma de fuego.La historia de estos dos terminó definitivamente cuando el uniformado se suicidó, luego de que la encontró en un motel de Kennedy junto con su nueva pareja sentimental.

Paola le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol en vivo que decidió terminar la relación con el policía debido a que él le pegó cuando ella estaba trabajando en su spa. “Me había agredido una vez, que fue en diciembre. Mi mamá entró, ahí tengo las cámaras, donde me coge durísimo del cabello y él está uniformado. Desde esa época yo dije: ‘No más. O sea, yo no voy a permitir, ni que me peguen, ni que me maltraten, ni que me traten de una manera incorrecta, y ya'”, reveló.

El calvario que vivió Paola con el patrullero

Tal era el acoso del patrullero que Paola, quien es madre, tuvo que hasta bloquear de redes sociales a los familiares del sujeto. “Bloqueé a la mamá, lo bloqueé a él de redes sociales, de absolutamente todo lado. Todo el tiempo vivía insistiendo que si no era para él no era para nadie”.

Paola afirmó que, constantemente, el patrullero le mostraba el arma de fuego a su familia con el fin de que ellos le contaran que él la iba a atacar.

La víctima de este lamentable hecho no entiende cómo los familiares del policía llegaron tan rápido al motel, pues justo, cuando él se suicidó, aparecieron. “Estaban todos. Cuando él se disparó, salió la mamá corriendo, el papá, la hermana y la sobrina”, subrayó.

Paola recibió cuatro impactos de bala, tres en el rostro y uno en el hombro. Comentó que sintió cada proyectil. Ahora, mientras está recluida en el Hospital de Kennedy, espera que la ingresen a una sala de cirugía.

