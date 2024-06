Suspenden e inhabilitan a funcionario de Migración que agredió a pasajero

Un funcionario de Migración Colombia, identificado como Jaime Alonso Sánchez, fue destituido de su cargo y cobijado con 12 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos por agredir físicamente a un usuario que le estaba pidiendo explicaciones sobre cómo acceder a un registro biométrico, en hechos ocurridos el 24 de noviembre del año 2022, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

>>> Más noticias de Bogotá: ¿Intento de secuestro en Bogotá? Empresario fue metido a ambulancia para robarlo y se lanzó

La Procuraduría General de la Nación señaló que el funcionario infringió su deber de tratar a las personas con respeto, al quebrantar injustificadamente los deberes que le fueron asignados como servidor, afectando los valores o principios de la función pública, y la consecución de los fines del Estado.

Sánchez golpeó a un viajero ocasionándole lesiones en el rostro y la pierna izquierda, las cuales le generaron una incapacidad médico legal de cinco días, según la investigación.

Publicidad

La Procuraduría aseguró que la determinación puede ser apelada.



"Me salí de casillas"

En su momento, Jaime Alonso Sánchez se pronunció al respecto en Noticias Caracol y dijo que el pasajero “me siguió agrediendo con palabras muy fuertes a lo cual le digo que me respete, que no sea grosero”.

Además, añadió que “en un momento me siguió insultando tanto que reaccioné así. Fue un error mío, me dejé tentar. Soy una persona que llevo más de 10 años trabajando con la entidad, 25 con el Estado, nunca había tenido un problema así. Me salí de casillas, lo admito, le pido excusas ante la opinión, a Migración Colombia, a este señor, pero no era la forma como él me debía tratar”.

Publicidad

También dijo que su comportamiento no tuvo que ver con discriminación racial: “El señor dice que yo fui racista. En ningún momento lo traté con temas de racismo, es totalmente mentira lo que él está diciendo. Tengo amigos de color, no tengo que hablar del tema de racismo, no sé de dónde inventa eso”.

>>> Vea más: Capturan a presunto vendedor ilegal de tierras en invasión de Ciudad Bolívar