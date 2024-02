Tía de Dilan Santiago revela sospechosa respuesta de la mamá del niño: ¿negó desaparición?

Siguen muchas preguntas sin resolver en torno al asesinato de Dilan Santiago, el bebé de dos años que fue encontrado sin vida en un cultivo de papa en una vereda de la localidad de Usme, sur de Bogotá. Medicina Legal confirmó que el pequeño murió producto de una asfixia mecánica.



Valentina Castro, tía paterna de Dilan Santiago, habló con el diario El Tiempo sobre una conversación corta que tuvo con Derly Julieth Rivas, madre del niño. Según la mujer, ella se enteró de que el bebé había desaparecido porque una vecina se lo contó. Sin embargo, recalca, la mamá del pequeño se lo negó.

"A mí me llamó una vecina a decirme que el niño estaba desaparecido. Llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes (un día después de que el menor se perdió). Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar", afirmó Valentina al diario capitalino.

Agregó en el diálogo con El Tiempo: "Si era mi hermano el culpable debía pagar y yo misma le mandé la Policía, pero luego algo en mi corazón me dijo que no era así y cuando se presentó a la Fiscalía salió limpio porque él estaba en la pata del nevado, a cuatro horas de un punto con señal".



Hace unos días, la mamá de Dilan Santiago aseguró en Noticias Caracol que, al momento de darse cuenta de que su hijo desapareció, procedió inmediatamente a buscarlo.

"Miré que mi niño no estaba, salí a buscarlo al instante. Lo llamé, en pleno aguacero salí a buscarlo, pero por ningún lado. Un niño en pleno aguacero tiene que llorar, a lo menos cuando yo lo llamaba él decía ‘ah’, pero él en ningún momento me contestó. Yo escuché a los perros que ladraron por la mañana, sí, pero no le puse mucho cuidado porque pensé que era un muchacho, me asomé, no vi nada, volví y me entré con el niño, seguí con mis labores. Hice almuerzo, le di almuerzo al niño, lo organicé y lo dejé encima de la motico, ahí quedó mi bebé", expresó.

Derly también mencionó que ha recibido amenazas de muerte de personas que la señalan de estar involucrada en el crimen de Dilan Santiago.

“Las cosas no son así. Ante los ojos de Dios, Él sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar se lo brindaba de corazón, porque ese era el niño que yo quería, porque yo en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me lo arrebataron de los brazos”, aseveró.