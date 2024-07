Viva Aerobus cancela vuelos internacionales por falla de Microsoft

La empresa Viva Aerobus, que opera en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, informó que por la falla de Microsoft “en vuelos internacionales, nos hemos visto en la necesidad de cancelar los vuelos programados para el día de hoy”.

La aerolínea aseguró que hará “la correspondiente devolución de tu reservación, una vez restablecidos todos los sistemas. Agradecemos tu comprensión ante esta situación fuera de nuestro control”.

Los mismos usuarios de Viva han compartido a través de redes que, pese a haber abordado, el avión no se movió en la pista.

“Estoy abordo de un vuelo TJ a GDL sin mover. Ya estamos a casi 3 horas de retraso. ¿Cuál es el plan para los que ya estamos abordo?”; “Mi vuelo está cancelado de Chicago a GDL , ¿entonces hoy no llego a mi destino?”; “Viva, me despiertas cuando sirva tu app, la última vez perdí un viaje porque me retrasaste 10 horas mi vuelo y tenía que dormir en algún momento, lo mismo ahorita, casi 5 horas esperando porque mi mamá me preparó mi comida favorita y no la he visto 1año 😢”, se lee en algunos mensajes.

¿Qué pasa con los vuelos nacionales de Viva Aerobus?

La compañía dijo que “debido a la caída de los servicios de Microsoft a nivel global, nuestro sistema de reservaciones se encuentra temporalmente fuera de servicio”.

“Esta situación, que también afecta en otras aerolíneas, repercute en la documentación de nuestros vuelos, por lo que, en servicios nacionales, te pedimos acudir al aeropuerto con mayor anticipación para tu proceso de documentación, check-in y abordaje.

¿Por qué falló Microsoft?

El fallo sufrido en los sistemas de Microsoft a raíz de la actualización de un componente de ciberseguridad de la empresa Crowdstrike ha provocado numerosas incidencias a nivel global en aerolíneas, aeropuertos, sistemas de pago, de salud o medios de comunicación, entre otros.

Esta actualización está provocando problemas técnicos en los clientes de Microsoft, un problema que se refleja en la generación de un "pantallazo" azul que impide su correcto funcionamiento.

Crowdstrike, proveedora de servicios para algunas de las mayores empresas del mundo como Microsoft o el fabricante de ordenadores Dell, está ya aplicando medidas de mitigación y recuperación en los sistemas y clientes afectados, logrando levantar varios de estos sistemas. En paralelo está trabajando en una nueva actualización que sustituya la que está dando problemas.