Camión se accidentó en Tasajera y ladrones se robaron las guitarras que llevaba: indignante

En Tasajera, un corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, se registró un nuevo asalto a un camión que se accidentó. Oportunistas le robaron al humilde conductor varias guitarras, mismas que él compró mediante un préstamo bancario. Ahora se quedó sin su mercancía para vender.

>>> Otros temas: Encapuchados que bloquearon vía en Tasajera intentaron intimidar a policías durante operativo

No había pasado ni un minuto del accidente cuando una multitud llegó al lugar para abrir el camión y, como pirañas, robarse todas las guitarras.

“Yo voy suave y me pegó una volqueta y llegaron y me abrieron el camión, me robaron todo, me dejaron sin con qué trabajar, sin un peso y enculebrado en el banco”, aseveró Nixon Maestre, conductor afectado.

Publicidad

Los ladrones hasta se llevaron el celular del conductor. Incluso, muchos de ellos se tomaron fotos con las guitarras, como si se tratase de algún tipo de premio o trofeo.

“Me dejaron sin nada, con los brazos cruzados, toda la mercancía me la robaron”, recalcó el humilde conductor.

Publicidad

Líderes sociales de Pueblo Viejo rechazaron este hecho y actualmente están ayudando a la Policía a recuperar las guitarras robadas.

“Condenamos estos actos que le sucedieron al señor Nixon transitando por nuestro territorio. Nos hemos puesto en la labor de tratar de recuperar su mercancía. Llevamos aproximadamente unas 10 guitarras”, recalcó José Rodríguez, líder social de Pueblo Viejo.

Por su parte, la Policía dice tener identificados a los saqueadores y anunció que va a capturar a quienes no devuelvan las guitarras.

“Gracias a los diferentes videos que circulan en las redes sociales, seguimiento e información suministrada por personas, se tienen identificados varios sujetos que participaron en el saqueo”, aseveró el mayor Billy Andrew, comandante de la Policía de Tránsito de Magdalena.

Publicidad

Hay que recordar que fue en esta misma población donde hace 4 años explotó un camión cisterna cuando algunas personas intentaban robar la gasolina que transportaba. Este hecho dejó 45 muertos.

>>> Vea, además: Choque entre dos camiones en Magdalena dejó un muerto y comunidad saqueó uno de los vehículos