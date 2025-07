Exclusivo: videos de actividades extorsivas de 'Mocho Olmedo' durante diálogos de paz con Gobierno

"No sé si usted ha escuchado hablar de mí. Si quiere métase por ahí en internet. A mí me dicen "El Mocho Olmedo". Ahora me busca por internet y aparece. La idea es que organicemos. Es un muchacho, es el 19, está dirigido por mi persona". Quien aparece en videollamada diciendo estas palabras es Willinton Henao, alias "El Mocho Olmedo", uno de los jefes del Frente 33 de las disidencias de las FARC a quien el presidente Gustavo Petro salvó de ser extraditado a Estados Unidos bajo el argumento de que hace parte de un proceso de paz con el Gobierno nacional. "La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita", afirmó Petro para justificar la decisión.

Lo que resulta llamativo es que mientras el Gobierno negociaba la paz con esa estructura armada, "El Mocho Olmedo" no solamente movía cargamentos de droga, por lo cual fue pedido en extradición, sino que aprovechaba para expandir su poder criminal y 'vacunaba' comerciantes como quedó en evidencia en imágenes: "Después de la desmovilización de 2016 esa vaina quedó sola entonces hemos retomando las áreas nuevamente donde ha sido históricamente influencia nuestra. La idea es llamarlos a todos. La idea no es llegar a mayores, ni chocar con nadie. Necesitamos hacer amigos, más no enemigos porque ya tenemos muchos enemigos", afirma Henao.

La videollamada fue grabada en noviembre de 2024 por un comerciante de cerveza que estaba siendo extorsionado por "El Mocho Olmedo". En tono calmado, este le explicó a su víctima que estaba en pleno plan de expansión: "Ya ha escuchado hablar de mí, soy del (Frente) 33 pero nos estamos replegando a nivel territorial. Tratando, como le decía antes, de hacer presencia en las zonas que históricamente hemos tenido. Por causas de la desmovilización de 2016 esas zonas quedaron quietas por ahí, pero la idea es que nos cuadremos, que discutamos. Por eso le doy la cara para que sepa que estamos hablando, para que me reconozca".

"El Mocho Olmedo", uno de los mayores asesinos de la región, con mas de medio centenar de procesos por homicidios y otros delitos, de manera cínica le dijo a su víctima que la zona era muy insegura y que por eso le dejaba ver su cara en la videollamada: "No me gusta mandar papeles ni nada porque la gente tiene nervios por todas esas bandas criminales que se están conformando por toda esa inseguridad que hay en el territorio. Aquí hay una persona que entiende y quiere trabajar por la convicción de uno como revolucionario".

"El Mocho Olmedo" justificó la extorsión al comerciante de cerveza acudiendo al argumento de que es un revolucionario y que esa bebida es un vicio: "Aquí hay una persona que entiende y quiere trabajar por la convicción de uno como revolucionario, que es por el pueblo, pero necesitamos la ayuda de todos. Y creo, como le decía antes, la cerveza no hace parte de la canasta familiar, es un vicio. Y el que la toma, la toma por vicio (...). La idea no es amenazar a nadie, no estamos es para eso. Para ofender a nadie ni amenazar ni nada de esa situación. Pero uno también espera de que ustedes contribuyan".

En uno de los apartes de la videollamada le explicó a su víctima los pormenores del pago de la 'vacuna': "Para mi conocimiento, por cada cerveza va a ser complicado. La vez pasada cuando manejábamos la cerveza, aquí en el Catatumbo, eso siempre le bolean a uno cerveza como un berraco porque la contabilidad es berraco (sic). Sería manejar un monto mensual. Ustedes conscientemente conocen cuánta cerveza sale y cuánta se distribuye en el departamento o en las zonas donde tienen influencia. Para no decir después no, que me están robando. Es mejor tener un monto conveniente y seguro mensualmente".

Este video es solo una muestra de cómo operaba la maquinaria de extorsiones de "Olmedo" y sus hombres en el Catatumbo. Aunque la comunidad es la más afectada por este tipo de delitos, el prontuario delictivo es mucho más complejo pues es considerado por Estados Unidos como un capo del narco que traficó cocaína para financiar a la guerrilla.

"Henao Gutiérrez volvió a contactar a través de un videochat de WhatsApp para hablar sobre la venta de 1.000 kilogramos de cocaína". Este es uno de los varios episodios que están consignados en el indictment por el que es requerido por la justicia de Estados Unidos y que dejan en evidencia las relaciones del "Mocho Olmedo" con el narcotráfico.

A finales de mayo de este año, fue el protagonista de un escándalo nacional revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Después de entregarse al Ejército en el Catatumbo, "El Mocho Olmedo" estuvo por 55 días escondido por la Dirección Nacional de Inteligencia en Bogotá. La grave irregularidad se descubrió cuando la Corte Suprema intentó notificarlo del trámite de extradición, pero la Fiscalía exóticamente señaló que había entregado la custodia del extraditable a la DNI. Tras un duro choque entre la Fiscalía y esa Corte, "El Mocho" fue trasladado a la cárcel La Picota, en donde la semana pasada recibió la noticia de que no será extraditado por decisión del Gobierno Petro.

