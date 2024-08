Comprar boletas para el partido Colombia vs. Argentina "es imposible", denuncian en redes

i🚨🚨🚨NUEVO ESCANDALO POR LA VENTA DE BOLETERÍA DE LA SELECCIÓN 🇨🇴COLOMBIA VS ARGENTINA🇦🇷!

Tuboleta. Usuarios en redes manifiestan que la primera etapa de venta iniciaba hoy a las 8:00 am. Muchos ingresaron desde las 7:00 am y la plataforma los puso a hacer fila virtual de... pic.twitter.com/JWKLe0GfYr