Joven que cayó de sexto piso en Universidad del Atlántico dejó mensaje: "Pido disculpas"

Fueron momentos de angustia los que se vivieron al interior de la Universidad del Atlántico, sede norte, para tratar de salvarle la vida a Julián David Cantillo Pineda, estudiante de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. El joven habría caído del último piso del Bloque D.

>>> También le puede interesar: Tragedia en Universidad del Atlántico: estudiante murió tras caer de un sexto piso

Aunque logró ser trasladado a un hospital, Julián murió producto de las heridas. Una testigo dijo haberlo visto el día anterior en la universidad a altas horas de la noche.

“Yo lo vi bastante triste. Yo dije 'tiene algo el muchacho', pero me dijo que estaba esperando a sus papás. Cuando hoy vinieron y vi que es él, el mismo pelado que estaba anoche ahí”, manifestó la testigo Diana Patricia Vanegas.

Publicidad

Julián, de 18 años, minutos antes de que cayera desde un sexto piso, subió una foto al WhatsApp y envió un mensaje a sus compañeros de estudio, dándoles instrucciones sobre una carta que les dejó a sus padres.

“Hola, creo que pocos de aquí me conocen. Pido disculpas si lo que estoy a punto de hacer cancela alguna de sus clases (espero que no, mi estúpida vida no debería ser tan importante). El número de mi papá es…, se llama…. Agradecería si pueden comunicarse con él, no quiero que mi mamá se entere primero”, dice el mensaje.

Publicidad

"En la billetera que está en mi bolsillo izquierdo están mi cédula y una nota que tienen que leer mis familiares, en mi bolso que está en el 6to piso del bloque D también. Adiós”, finaliza el escrito.

--- ---

La tragedia es analizada por una especialista.

“Hoy en día los jóvenes no están siendo atendidos a tiempo. En algún trastorno de ansiedad, de depresión, la familia no detecta algunas conductas que son importantes para poder prevenir el tema de suicidio. Los amigos, todas las redes forman un factor importante para poder apoyar y prevenir”, afirmó la psicóloga Ruth Pareja.

¿Qué dijo la Universidad del Atlántico?

A través de un comunicado, la Universidad del Atlántico recordó que profesionales especializados están disponibles para brindar acompañamiento en situaciones difíciles, lo mismo hizo la Gobernación.

Publicidad

Julio Mejía, asesor de la Gobernación del Atlántico, aseguró: “Estamos trabajando en conjunto con casi 30 instituciones de educación del departamento del Atlántico y EPS. Digamos, hace ocho días el gobernador lanzó una cartilla. Esa cartilla es de prevención y acción de todo el protocolo que deben de implementar las universidades para cuando pase un tema. Cómo prevenir todos los casos de salud mental”.

Este es el tercer caso de suicidio que ocurre en la Universidad del Atlántico en los últimos meses.

Publicidad

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas

>>> También puede leer: ¿Cómo lograr que los jóvenes del país mejoren su salud mental?