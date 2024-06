¿Quién era Juan David Cervantes, joven que murió impactado por hélices de lancha en Cholón?

Un trágico accidente en la tarde del pasado domingo, 2 de junio de 2024, en el balneario de Cholón, Cartagena, le costó la vida a Juan David Cervantes Vega, joven de 25 años que en sus redes sociales se definía como emprendedor y amante de la cocina.

>>> También le puede interesar: Novia de boda que terminó en tragedia en Valledupar lamentó muerte de su dama de honor

Según informaciones preliminares, Cervantes se habría lanzado de la parte trasera de una lancha al mar. En ese momento, sin darse cuenta de la presencia del joven en el agua, el piloto de la embarcación la puso en reversa y con las hélices le causó varias heridas.

Tras el accidente, Juan David Cervantes fue llevado al muelle turístico de Manga y posteriormente se hizo su traslado en ambulancia a un hospital cercano. Lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el camino.

Publicidad

El joven que vivía en Cartagena, Bolívar, compartía constantemente en sus redes sociales fotos disfrutando del mar, haciendo ejercicio en el gimnasio y recetas de diferentes platos que él cocinaba. También múltiples frases y mensajes inspiradores como: “Al final no son los años en tu vida los que cuentan, es la vida en esos años”, de Abraham Lincoln.

El Festival del Bollo de Mazorca, que se realiza en Arjona, Bolívar, lamentó la muerte del también chef con el siguiente mensaje en la red social de Facebook: "Hasta siempre, Juan David Cervantes. Gracias por creer y apoyar nuestro festival. Fuiste uno de nuestros jurados en la primera versión y sí que le diste altura al evento. Gracias por ser un amigo incondicional, siempre dispuesto y con mucho amor para dar. Descansa en paz y envíale mucha fuerza a tus familiares y amigos. ¡Has dejado una huella imborrable!”.

Publicidad

La organización de ese festival también lo describió como “un ser humano único, especial y de otro planeta. ¿Adiós, amigo de todos!”.

Pero ese no ha sido el único mensaje en las redes sociales para Juan David. Sus familiares, amigos y conocidos también han escrito múltiples frases de cariño para recordarlo y despedirlo. “Tanto que le gustaba el mar”, “Te extrañaré amigo, ve con Dios”, “Amiguito lindo, te extrañaré un montón. Ya no tendré quién me escuche como tú lo hacías te voy a querer siempre” y “Un gusto haber coincidido contigo. Paz en tu tumba, Bro” fueron algunos de los mensajes compartidos.

Mientras las autoridades investigan la responsabilidad de la tripulación en el accidente, el sepelio de Juan David Cervantes se realizará en los próximos días.

>>>También puede leer: Habló sobreviviente del colapso de puente en Soledad: “Sentí que el carro se me fue”