Regresó colombiano que luchó en Ucrania 8 meses: "Me encomendé a Dios todo el tiempo"

Después de ocho meses de combatir contra las fuerzas militares rusas en Ucrania, regresó a Barranquilla un colombiano que, junto con 9 voluntarios, decidieron viajar y tomar las armas en el lejano país. Lamentablemente, cinco de ellos murieron.



Se trata de Naín Santana Ramírez, un hombre de 37 años que regresó a su casa ubicada en el norte de Barranquilla. "Tomé la decisión con unos compañeros de irnos a Ucrania buscando una mejoría económica por sacar nuestra familia adelante. Fui reservista, trabajé un largo tiempo en el programa de la Unidad de Protección y allá nos hicieron un reentrenamiento", contó el colombiano.

"Una guerra muy fuerte, todo el tiempo había bombardeos, drones kamikaze, me encomendaba a Dios en todo momento", expresó Santana.

Gloria Ramírez, madre de Naín, comentó que "estoy muy feliz de que él regresara, son momentos muy duros, de angustia, casi 9 meses en esta incertidumbre, uno no sabe en qué momento él iba a regresar".



A la pregunta sobre si regresaría a Ucrania para seguir combatiendo contra las fuerzas militares rusas, Naín aseguró que "si ya Dios me dio la oportunidad de regresar a mi casa, no, personalmente yo no volvería. Yo les recomendaría a las personas que primero mediten si puede haber otra manera mejor de buscar sustento para el hogar".