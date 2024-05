¿Daily Cop aportó $2.000 millones en especie a la campaña Petro presidente?

El periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa ha investigado minuciosamente la donación que la empresa de criptomonedas Daily Cop, señalada por presuntos casos de estafa, habría realizado a la campaña del presidente Gustavo Petro. En Noticias Caracol habló sobre el tema y la entrevista exclusiva que le hizo a Omar Hernández, contratista de dicha compañía.

>>> También le puede interesar: Efectos que le dejaron a Ecopetrol su último balance financiero y las acusaciones de Petro

Noticias Caracol: “Comencemos entendiendo quién es Omar Hernández y qué hacía para Daily Cop”

Jorge Espinosa: “Sí, Omar Hernández es un testigo que tiene la Fiscalía, pero es también una persona que está involucrada en el caso de Daily Cop. Él tiene una investigación por tres delitos distintos: captación de dinero, enriquecimiento ilícito y otro delito de lavado de dinero. Básicamente el señor Hernández, hace varios meses, le dijo a la Fiscalía que él podía prestar declaración para esclarecer a dónde se fueron esas criptomonedas que se utilizaron para lo que no era”.

Publicidad

“Y también en un fragmento de la matriz de colaboración, Hernández menciona el hecho de que hubo una reunión de la campaña de Petro, específicamente de Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña, con uno de los socios y fundadores de Daily Cop, que se llama Sebastián Betancourt. Dio un lugar, un nombre y una fecha. El señor Hernández era contratista de Daily Cop, era una persona que estaba encargada de lo que se conoce como el blockchain de las criptomonedas, que es un asunto muy técnico. Por eso lo contrataron a través de su empresa, que se llamaba Spartan Hill”.

Noticias Caracol: “Omar Hernández confirma en medio del diálogo, al que hace referencia Jorge Espinosa, esa relación de la empresa de criptomonedas con la campaña”.

Publicidad

Periodista Caracol Radio: “Omar, en la matriz de colaboración que usted con su abogado está construyendo para trabajar junto a la Fiscalía, usted menciona a la campaña del presidente Gustavo Petro, que en aquel momento era candidato. ¿Tuvo relación Daily Cop con la campaña?”.

Omar Hernández: “Hay suficientes indicios y pruebas que resultaron de interés para la Fiscalía y para el caso en el que se puede incluir y se puede creer que sí”.

Periodista Caracol Radio: “Omar, usted en el principio de oportunidad, en la matriz de colaboración, que eso también ha sido público, se menciona el hecho de que, según su versión, en aquella reunión se pactó una especie de ayuda a la campaña y que esa ayuda no era en plata, sino en especie y que tenía que ver básicamente con un avión y unas horas de vuelo. ¿Eso fue así?”.

Omar Hernández: “Es correcto, es correcto. Eso fue lo que se habló y se puso a disposición de los órganos que deben de hacer la investigación una serie de documentos y demás diligencias que sirven para investigar el tema”.

Publicidad

Noticias Caracol: “Quiero preguntarle sobre esa reunión en la que se habría acordado ese aporte a la campaña, que incluso involucra al ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa”.

Jorge Espinosa: “Sí, básicamente para establecerlo en orden cronológico, lo que dice el señor Hernández en su testimonio, y hay otros testigos que lo pueden corroborar, eso es lo que él dice, que en febrero del 2022, en la panadería La Castellana, en Bogotá, se reunieron con el doctor Roa para contarle de las virtudes que tenían las criptomonedas como un reemplazo, digamos, del sistema tradicional financiero”.

Publicidad

“Y que en esa misma reunión se pactó una ayuda en especie que, según él dice, oyó en boca de los participantes de la reunión, el señor Sebastián Betancourt de Daily Cop, el doctor Roa, un asistente del doctor Roa, cinco escoltas y el señor Omar Hernández, era de 2.000 millones de pesos y que consistiría básicamente en que no se podían entregar en efectivo, sino que eran o se iban a pagar en esos vuelos de esa aeronave, que también es pieza clave en todo esto y que, quiero dejarlo claro de una vez, nunca se ha dicho que la compró ni el presidente de Ecopetrol ni la campaña. La aeronave fue comprada por la gente de Daily Cop, dice el señor Hernández, y por la empresa Sadi SAS, que también ha estado investigada y mencionada por los vínculos que ha tenido con la campaña del presidente Petro”.

Noticias Caracol: “Espinosa, quiero que escuchemos lo que dice el señor Hernández sobre esa cifra. Sobre esos 2.000 millones de pesos”.

Periodista Caracol Radio: “¿Usted recuerda que se hablara de alguna cifra puntual, digamos, de ayuda a la campaña por parte del agente de Daily Cop?”

Omar Hernández: “Claro que sí. Yo escuché de la boca de los asistentes una negociación por alrededor de los 2.000 millones de pesos, eso es algo que yo escuché y aclaro: el hecho de que ese valor haya sido dado en especie o haya sido dado en tokens, dejé muy claro sobre la probabilidad de que haya sido en tokens una parte. De las horas de vuelo, sí está confirmado por el mismo testimonio que Sebastián me dio para cuando me confirmó estos hechos, pero los tokens es improbable que haya sucedido y que se haya dado dinero, ya sea a través de cripto, a través de efectivo o a través de cheques”.

Publicidad

Noticias Caracol: “Espinosa, ayúdenos a entender cómo se da esa relación entre la empresa Daily Cop y la campaña del presidente Gustavo Petro”.

Jorge Espinosa: “Es básicamente lo que Omar Hernández dice y ustedes, para imágenes de apoyo, han mostrado algunas de esas fotos que son públicas. Algunas de ellas las publicó incluso el doctor Armando Benedetti en su momento, en las que se ve al candidato Petro en días distintos y momentos distintos en el avión que pertenecería a Daily Cop y eso habrá que probarlo y también al señor de Sadi SAS”.

Publicidad

“Y es que esos vuelos que se hicieron hay que establecer cuántos, cuántas horas de vuelo, para qué destinos y qué de eso se reportó en las cuentas de campaña, que es, en definitiva, lo que le interesa al Consejo Nacional Electoral. Qué de eso sí se reportó y qué de eso no se reportó. Es decir, que se le prestó un servicio a la campaña, que no se le cobró, y que es lo que correspondería, digamos, a una ayuda en especie, que es a lo que se refiere el señor Hernández”.

“Es muy importante insistir en que el señor Hernández dice en su testimonio que él no sabe que el presidente Petro tuviera conocimiento de estos hechos. Eso es muy importante. Él lo que dice es que el señor Roa se reunió con ellos y que él puede dar testimonio de ello, pero que el presidente Petro en esto, que en ese momento era candidato, no estuvo involucrado en esas decisiones y que no tenía nada que ver con esto en particular, salvo que evidentemente la compañía puso al servicio de la gira con la que hacía política el presidente ese avión del Super King 300, que también se investiga”.

Noticias Caracol: “Escuchemos qué responde Omar Hernández cuando le preguntan por esa compra del avión que ha sembrado muchas dudas, porque la fotografías evidencian que no se trata de uno, sino de varios recorridos”.

Periodista Caracol Radio: “Ese avión, del que hay fotos del entonces candidato Petro junto a Armando Benedetti y a otras personas en distintos momentos subidos al avión, que tiene el logo de Daily Cop detrás de una de las sillas, ¿ese avión cómo se compró y quién puso la plata?”.

Publicidad

Omar Hernández: “Lo que yo escuché de la boca de Sebastián, que hoy está negando públicamente, es que él compró la mitad del avión y las transacciones del blockchain lo apoyan, apoyan la tesis debido a la cronología de las transacciones de su vale”.

Periodista de Caracol Radio: “¿Quién compró la otra mitad? Usted dice que Sebastián Betancourt y que eso se puede comprobar, con las transacciones del blockchain compró una mitad ¿y la otra mitad?”

Publicidad

Omar Hernández: “Como usted se puede imaginar, la otra mitad tiene que ser de la empresa, porque el avión está registrado bajo esa empresa”.

Periodista de Caracol Radio: “¿Carlos Restrepo quién era y qué tenía que ver él con Sadi SAS?”

Omar Hernández: “Esas cosas son públicas y todo el mundo sabe qué es lo que está sucediendo con Carlos, que es el piloto desde el 2018 del Pacto Histórico y que siempre ha estado relacionado con Sadi SAS como representante legal y como accionista, y que ha sido la persona que a través de Andrea Amaya, que es la contratista y la asistente de él, fue el vínculo que Sebastián utilizó para poder alquilar todas las rutas de aviones y de ese arca”.

Periodista Caracol Radio: “¿Es claro para usted, Omar, de las pruebas que usted ha visto y de lo que puede entregar, que el famoso avión se compró con plata de la estafa? ¿Con plata de víctimas que creyeron en Daily Cop y que terminaron viendo cómo su plata terminó en un avión o por lo menos una parte de ella?”

Publicidad

Omar Hernández: “Sí, señor. Incluso, el tema de la trazabilidad va a dar a un corresponsal en específico que no puedo nombrar y que hace parte de una investigación. Que ese corresponsal en la ciudad de Bogotá se encargó de monetizar el 100% de los recursos que el señor Carlos obtuvo de Sebastián y que, posteriormente, fueron monetizadas en efectivo y que en la cronología de los eventos termina siendo usado en las cuentas bancarias de Sadi SAS”.

Noticias Caracol: “Además de la declaración del señor Hernández, ¿hay pruebas documentales que soportan esta relación entre esta empresa investigada por estafa y la campaña del presidente?”.

Publicidad

Jorge Espinosa: “Digamos que en las cuentas de la campaña aparecen, son públicas, un pago que se le hizo a Sadi SAS por varios miles de millones de pesos. Se tiene que indagar si se pagó o se registró todo lo que se usó en horas de vuelo. Eso es una parte de lo que hay que investigar. Y lo que dice el señor Hernández es que él puede comprobar con la billetera virtual, la billetera digital del señor Sebastián Betancourt, que esa aeronave fue comprada con recursos que salieron de esa captación masiva e ilegal, y que constituye ahora varios delitos, y que eso se puede probar porque las transacciones dejan un registro que él (Hernández), en su colaboración con la Fiscalía, ha puesto también a disposición. Al Consejo Nacional Electoral lo que le interesa, como digo, es el asunto de los topes de la campaña. Los asuntos penales no tienen por qué interesarle, pero sí, es lo que dice él al menos, hay forma de rastrear quién compró el avión, dónde, a quién se lo pagaron y qué o qué empresas lo compraron, si fue una sola o fueron varias empresas”.

“Lo que él dice es que el avión tuvo dos compradores. Por una parte, el señor Carlos Restrepo, extraditado en los Estados Unidos, él se entregó a Estados Unidos y enfrenta delitos de narcotráfico, y, en la otra pata, el señor Sebastián Betancourt, de Daily Cop, que en efecto ha escrito un comunicado en algún momento negando todo esto, lo que dice el señor Omar Hernández”.

“Pero sí, lo que dice él es que hay prueba documental y que se puede comprobar lo que él está diciendo con elementos que ya tiene la Fiscalía y con otros testigos”, concluye Espinosa.

>>> También puede leer: “Petro, no insulte inteligencia de los colombianos”: David Luna por investigación de CNE