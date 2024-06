Turista extranjera denunció maltrato a perezosos en parque de Cartagena: “Muy triste”

A través de redes sociales, una turista extranjera denunció que algunas personas están cobrando dinero para que los visitantes del parque El Centenario de Cartagena puedan tocar a los perezosos que allí se encuentran. Las autoridades evalúan medidas por un posible maltrato animal.

“Estoy muy triste porque ahora estos locales vienen con turistas y dejan que toquen los perezosos. Esto no podemos hacerlo, no es la forma de ganar dinero”, denunció Michaela Doublan, una ambientalista proveniente de República Checa, a través de un video que publicó en redes sociales.

Michaela Doublan llegó de visita a Cartagena y se encontró con esta situación de aparente maltrato animal en el parque El Centenario.

"Notamos que los locales, algunos ‘guías’, están juntando más turistas y uno me ha mostrado una foto en la que ellos pueden tocar los animales. Decidí hacer el video para que nuestros seguidores sepan que esto no debemos hacerlo y que no está bien", contó la ambientalista extranjera.

El video que rápidamente se viralizó en redes sociales indignó a miles de internautas y visitantes de Cartagena.

"Me enojó y, ahora que paso por aquí por el parque, lo veo a él (el perezoso) tan tranquilo en su hábitat descansando. Me parece que ella hizo lo correcto denunciando este tipo de turismo, de actos, pues, por unos pocos pesos, molestar los animales no me parece", manifestó Andrea Caicedo, turista local.

Según la autoridad ambiental del distrito de Cartagena, ya se están tomando cartas en el asunto.

“Es una situación que es totalmente inaceptable, que nosotros no podemos permitir", expresó Mauricio Rodríguez, director del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, al “ratificar el compromiso de la Administración distrital” y el EPA “por la protección de los ecosistemas y por la protección, en principio, de la fauna silvestre”.

Además de iniciar programas de educación para los residentes y los turistas, las autoridades recalcan que cualquier persona que sea encontrada realizando esta actividad, que atenta contra la integridad de la fauna silvestre, recibirá una sanción monetaria gracias a las medidas de regulación ambiental.

