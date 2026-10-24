Accidente en Medellín: bus se volcó y chocó contra dos vehículos; reportan un muerto y 18 heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en el sector de Palos Verdes, en Medellín, la capital de Antioquia. De acuerdo con el reporte de las autoridades, un bus de servicios especiales que transportaba a más de 30 pasajeros perdió el control, sufrió un volcamiento e impactó a otros dos vehículos que se encontraban en la zona.

Hasta el momento, el balance preliminar entregado por los organismos de socorro confirma la muerte de una persona y un total de 18 personas heridas, entre las cuales cuatro revisten gravedad. Todos los lesionados fueron remitidos y atendidos en diferentes centros médicos de la ciudad.

#Atención Una persona muerta y al menos 18 heridos es el saldo preliminar de un accidente de tránsito en el que un bus de servicios especiales se volcó en el sector de Palos Verdes, en Medellín. A esta hora, las autoridades investigan las causas del siniestro. #VocesySonidos pic.twitter.com/hWEKvdDLGy — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 24, 2026

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Según informó la Secretaría de Movilidad, las personas que viajaban a bordo del autobús se dirigían en peregrinación hacia el municipio de Guarne, ubicado a aproximadamente 40 minutos de Medellín.



El sector de Palos Verdes permanece cerrado mientras los equipos de emergencia adelantan las labores de auxilio, remoción de los vehículos involucrados e identificación de la persona fallecida. Por su parte, las autoridades de tránsito y de policía judicial avanzan en las investigaciones para determinar las causas e hipótesis de este trágico suceso.



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