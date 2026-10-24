Investigan crimen de menor en extrañas circunstancias en Antioquia: necropsia reveló abuso sexual

El pasado 23 de septiembre, la pequeña Jhady Sofía Osorio Mesa, de tan solo 10 años de edad, fue hallada sin vida el pasado en la finca donde residía con sus padres, ubicada en la vereda Las Cabras, a unos 20 minutos del casco urbano. Esto conmocionó a la comunidad antioqueña luego de que en un primer momento se contemplaron las hipótesis de un suicidio o un trágico accidente.



Sin embargo, el caso dio un giro a la investigación luego de que los resultados de la necropsia practicada por Medicina Legal confirmaran que la menor fue víctima de abuso sexual y homicidio, y que la escena del crimen fue modificada para engañar a las autoridades.



¿Cómo sucedieron los hechos?

Los trágicos hechos ocurrieron en una ventana de tiempo de apenas 50 minutos. Según el relato de los familiares citados por el medio El Colombiano, Jhady Sofía, quien cursaba sexto grado en la Institución Educativa Pedro Antonio Elejalde, sede Las Mercedes, salió del colegio después del mediodía y llegó a su vivienda.



La cuidadora de la finca le sirvió el almuerzo y se retiró del lugar a las 3:30 p.m., dejando a la pequeña sola haciendo sus tareas escolares a la espera de su padre. A las 4:20 p.m., su progenitor, Jader Osorio, regresó de comprar unos materiales para el colegio en el casco urbano y encontró a la niña suspendida del cuello en el corredor externo, colgada del lazo de un columpio artesanal que estaban preparando para una familiar.

Pese a los intentos desesperados de su padre por reanimarla practicándole primeros auxilios, la pequeña no respondió. Tras la llamada de emergencia a la Policía, las autoridades locales llegaron al lugar. Los organismos de socorro confirmaron que Jhady no registraba signos vitales y trasladaron el cuerpo al área de urgencias del hospital María Antonia Toro De Elejalde, donde personal de policía judicial observó un surco de fricción en la región del cuello.

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La incertidumbre sobre la muerte de la menor duró una semana, hasta que los análisis forenses revelaron la verdad tras el hallazgo. En conversación con el medio antes mencionado, Irma Estela Mesa, madre de la menor y docente de preescolar, relató el estremecedor dictamen emitido por las autoridades: "A los ocho días me llamaron de la Fiscalía. Me dijeron que había salido la necropsia de Medicina Legal: a mi hija la violaron, luego la ahorcaron con un lazo rústico y después la colgaron". La revelación confirmó que el agresor alteró el lugar de los hechos para simular un suicidio y ocultar el ataque contra la estudiante, quien soñaba con ser diseñadora, profesora o psicóloga.



Ofrecen recompensa para dar con los responsables

Ante la gravedad del caso, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una millonaria recompensa para dar con el paradero del responsable y evitar la impunidad. "El crimen de la pequeña Jhady Sofía Osorio Mesa, en Frontino, no puede quedar impune. Desde la Gobernación de Antioquia ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y llevar ante la justicia al responsable de este crimen atroz", manifestó el mandatario departamental, haciendo un llamado directo a las autoridades: "Las víctimas y sus familias merecen justicia".



Por su parte, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia confirmó su intervención en el proceso para brindar asistencia a los seres queridos de la víctima. "Solicitaremos a la Fiscalía que investigue la hipótesis de feminicidio", comunicó la entidad gubernamental a través de sus canales oficiales.



Mientras el cuerpo de Jhady Sofía fue sepultado en el municipio de Bello, la comunidad de la vereda Las Cabras permanece bajo el temor por la presencia del agresor en la zona. La familia de la menor insiste en que las investigaciones reciban la máxima prioridad institucional.

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