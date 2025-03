Acto heroico de policías en Tunja le salvó la vida a un niño de 4 años que cayó a un pozo de agua

Uniformados de la Policía Metropolitana de Tunja hicieron un acto heroico y lograron salvarle la vida a un niño de 4 años que había caído accidentalmente a un cuerpo de agua en un taller de mecánica, en el sur de la ciudad.

Al observar el grave estado de salud del niño, los dos policías no dudaron en llevarlo en la motocicleta del cuadrante hasta el Hospital Metropolitano de Tunja, pues la atención que se necesitaba era urgente.

Parte de la acción de los uniformados quedó captada en algunas cámaras de seguridad. En el video se ve cuando los policías llegan con el menor para que los médicos lo ayudaran.

Hoy esa angustia se ve recompensada con la sonrisa del niño, que ya está fuera de peligro.

En Bogotá un policía también se convirtió en héroe con ayuda de un joven

Una adulta mayor estuvo a punto de morir ahogada al caer accidentalmente al humedal Juan Amarillo, en el Norte deBogotá . Un patrullero de la Policía y un joven que se encontraban en el lugar la rescataron.

El patrullero de la Policía Eduar Durán, al percatarse que la adulta mayor cayó al humedal y quedó flotando boca abajo, decidió lanzarse al agua para intentar salvarla.

“Una persona de muy buen corazón se me acerca, creo que hace como acarreos, me dice que tiene un lazo y yo le digo que lo traiga, que sin pensarlo yo me tiro. La señora estaba flotando en el agua boca abajo. Cuando me arrojo, lo único que hago es darle la vuelta para que ella pudiera respirar”, relató el patrullero Durán.

Mientras el policía intentaba sostener a la mujer, otro hombre que pasaba por el lugar, Luis Ángel Carpio, se sumó a esta emergencia y sin dudarlo también se tiró al humedal.

“Pues la señora ya no reaccionaba y yo en ese desespero también, porque cuando yo agarro a la señora, que la estamos amarrando para poderla sacar, pues yo lo que hice fue recostarme acá en la orilla y me apoyé en algo para poderla sujetar hasta arriba”, contó Carpio.

El trabajo en equipo de estos dos hombres, que hasta ese momento eran completamente desconocidos, permitió que la mujer fuera sacada del agua y llevada a un centro asistencial, en donde permanece en la unidad de cuidados intensivos, UCI.

JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

JCCALDER@CARACOLTV.COM.CO