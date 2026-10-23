Ataque terrorista en peaje San Pedro, en Casanare, deja al menos cuatro personas heridas

En la madrugada de este viernes 23 de octubre se reportó la explosión de un carro bomba en el peaje San Pedro, que conecta a los municipios de Villanueva y Monterrey, en el departamento de Casanare. Al menos cuatro personas resultaron heridas. Las personas lesionadas son todas trabajadoras de la concesionaria Covioriente y fueron llevadas al Hospital de Villanueva. Se conoció que el estado de salud de las víctimas es favorable.

En cuanto a cómo ocurrió el atentado, se supo que un hombre fue quien venía en el carro bomba, luego huyó en una motocicleta y segundos después del vehículo hizo explosión, dejando graves afectaciones en las casetas de recolección. Un carril fue habilitado para los conductores.

Publicidad

Las autoridades informaron la programación de un consejo extraordinario de seguridad para tomar las medidas que permitan el control de la zona y la tranquilidad en materia de orden público.



Habla gobernador del Casanare

César Ortíz Zorro, gobernador del Casanare, se pronunció tras el atentado terrorista y señaló: “Rechazo con toda contundencia el atentado ocurrido en el peaje de San Pedro, en el municipio de Villanueva. Estos hechos son inaceptables. No vamos a tolerar que se ponga en riesgo la vida de nuestra gente ni la tranquilidad de nuestras familias. Como gobernador, me desplazo al lugar de los hechos para acompañar a nuestra comunidad y visitar a las cuatro personas afectadas. Además, realizaremos un consejo de seguridad en Villanueva para adoptar medidas inmediatas que nos permitan avanzar en la identificación y captura de los responsables”.



Agregó el mandatario local que “a los habitantes de Villanueva y a todos los casanareños les digo: no nos dejaremos intimidar. Estamos con ustedes y actuaremos con toda la determinación, en coordinación con nuestra Fuerza Pública y las autoridades competentes. ¡En Casanare no nos doblegamos ante la violencia! La vida de nuestra gente se respeta y defenderemos la tranquilidad de nuestro departamento con firmeza”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias