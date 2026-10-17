Incendio en Cucunubá, Cundinamarca, se registra este 17 de septiembre: esto se sabe

La comunidad en el municipio de Cucunubá, municipio de Cundinamarca, reportó durante la tarde de este sábado 17 de septiembre un incendio que a esta hora arrasa con parte de la zona rural de la población. La alcaldía municipal le indicó a Noticias Caracol que necesita ayuda inmediata para controlar las llamas que amenazan con arrasar buena parte de la vegetación en el área de las veredas Chapala y Pueblo Viejo.

Cucunubá queda a aproximadamente dos horas de Bogotá, a casi 90 kilómetros de la capital. Hace parte de la provincia de Ubaté y tiene clima frío. El motor económico principal de este territorio es la minería de carbón, la segunda es la ganadería y la agricultura funciona más como una economía complementaria. De hecho, su tierra ahora alberga proyectos de alta tecnología como el de arándanos.

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Noticias Caracol conoció por parte de la alcaldía que se está solicitando ayuda inmediata e hizo un llamado a las personas que puedan colaborar para extinguir la conflagración. Bomberos de Cundinamarca dijo que ya hay personal de Bomberos Ubaté, Brigada Forestal de Bomberos , Defensa Civil y comunidad. A las 5:00 p. m., el capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, dijo que ahora avanzan en la fase de control y posterior liquidación del incendio, que ya fue cntrolado en un 80%.



Mateo Acevedo, habitante de Cucunubá, relató a Noticias Caracol que el incendio inició desde la tarde de este viernes y creyeron que estaba controlado en su totalidad, pero las llamas volvieron a tomar vida este sábado.



De acuerdo con las autoridades, las condiciones del terreno donde se desarrolla el incendio son las siguientes:



Temperatura máxima: podría alcanzar los 11 y 18 grados centígrados entre las 11:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Viento sostenido: en las madrugadas es de 1-6 km/h y desde las 11:00 de la mañana aumenta a 14-15 km/h hasta las 2:00 de la tarde

Ráfagas: Máximas 29-30 km/h

Lluvia: podría haber chubascos y posible actividad eléctrica

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NOTICIA EN DESARROLLO