Paseo millonario a Diana Ospina: condenan a 28 años de cárcel a los hermanos que la secuestraron

La justicia condenó a Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo a 28 años y seis meses de prisión por su participación en el secuestro y hurto del que fue víctima Diana Ospina en Bogotá, en hechos ocurridos el 22 de febrero de 2026. La decisión se conoció este viernes 23 de octubre, de acuerdo con el comunicado divulgado por Felipe Peláez Reyes, abogado de la mujer.

Los dos hermanos fueron condenados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, relacionados con el caso conocido como paseo millonario. Según la información presentada por la Fiscalía durante el proceso, los responsables retuvieron a la mujer y la obligaron a entregar información para acceder a sus recursos económicos.

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Tras conocerse la sentencia, la representación jurídica de Diana Ospina destacó el tiempo que tomó el proceso judicial y pidió que las autoridades continúen con las diligencias para establecer si hay otros responsables. "Estamos convencidos de que hay más responsables, y la investigación debe llegar hasta ellos", afirmó Peláez Reyes en el comunicado. El abogado sostuvo que "una persona no es una mercancía, y nadie puede ser tratado como un medio para obtener dinero", señaló en el documento.



Condena por el paseo millonario de Diana Ospina: qué dijo su abogado

En el pronunciamiento, Felipe Peláez Reyes indicó que entre los hechos ocurridos en febrero y la sentencia transcurrieron poco más de ocho meses. Atribuyó este resultado al trabajo coordinado entre la Fiscalía y la representación de la víctima durante el desarrollo de la investigación. "Logramos justicia pronta", indicó la defensa. "La condena fue de 28.5 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado", agregó en el pronunciamiento.



El abogado también rechazó que se utilice la violencia y la privación de la libertad para obtener dinero de los ciudadanos. En particular, se refirió a la necesidad de que las autoridades investiguen estos delitos sin minimizar las consecuencias que tienen para quienes los sufren. "Rechazamos que la vida de los ciudadanos, y en especial la de las mujeres, sea reducida a un precio. Pedimos a la Fiscalía que no detenga su trabajo (...) seguiremos comprometidos con la búsqueda de la justicia para Diana, hasta que sea completa", se lee en el documento.



Así ocurrió el secuestro de Diana Ospina en Bogotá

Los hechos se remontan a la madrugada del 22 de febrero de 2026, cuando Diana Ospina regresaba a su vivienda después de salir a una discoteca en Bogotá. De acuerdo con el relato que entregó a las autoridades, la mujer tomó un taxi para dirigirse a su casa. Cuando estaba cerca de llegar, le indicó al conductor el lugar en el que debía detenerse. Sin embargo, el vehículo avanzó unos metros más y, cuando frenó, otros dos hombres la abordaron.

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La declaración de la víctima, recibida por la Fiscalía el 24 de febrero, describe que uno de los sujetos la sujetó del cabello y le obligó a mantener la cabeza entre sus piernas para impedirle observar lo que ocurría. Al mismo tiempo, le exigieron las claves de sus aplicaciones bancarias y le preguntaron por sus tarjetas. Ospina manifestó que no llevaba consigo las tarjetas que le solicitaban. Según la reconstrucción de los hechos expuesta durante el proceso, esa situación provocó que los hombres aumentaran las agresiones y la presionaran para que entregara la información necesaria para acceder a sus cuentas.

La mujer también relató que recibió golpes en la cabeza y amenazas de muerte. Mientras el vehículo continuaba en movimiento, los responsables le exigían que colaborara con ellos y le pedían las claves de su teléfono y de sus productos financieros. En otro momento del recorrido, el conductor detuvo el taxi y se bajó del vehículo. Según el testimonio conocido por las autoridades, el hombre que mantenía sometida a la víctima le pidió que comprara una botella de agua. Después de ese episodio, el recorrido continuó mientras uno de los sujetos adelantaba las operaciones para obtener el dinero. La investigación estableció que el propósito de los responsables era apoderarse de los recursos de la mujer mediante amenazas y la privación de su libertad.

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Según la información divulgada durante las primeras etapas del caso, Diana Ospina permaneció retenida durante más de 40 horas. Durante ese tiempo fue trasladada por distintos lugares de Bogotá y, de acuerdo con las versiones conocidas por las autoridades, estuvo en una vivienda donde continuó privada de la libertad. Finalmente, los responsables la abandonaron en la vía que comunica a Bogotá con Choachí, en Cundinamarca. Ospina logró desplazarse por sus propios medios hasta encontrar un Comando de Atención Inmediata (CAI), donde pidió ayuda y relató lo que había sucedido.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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