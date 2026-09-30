En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DESEMPLEO EN COLOMBIA
CÁRCEL RENACER
PENSIONES EN COLOMBIA
ALIAS FITO
DONALD TRUMP

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Señalados secuestradores de Diana Ospina se burlaron en plena audiencia: así reaccionaron

Señalados secuestradores de Diana Ospina se burlaron en plena audiencia: así reaccionaron

Los dos hermanos investigados por los crímenes de secuestro extorsivo y hurto, cometidos durante un paseo millonario en Bogotá, podrían ser condenados en los próximos días.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 30 de sept, 2026
Comparta en:
Así se dieron cuenta los amigos de Diana Ospina de los movimientos bancarios durante el secuestro
Hicieron movimientos bancarios sospechosos durante el secuestro-
Archivo

El Juzgado Noveno Especializado de Bogotá impartió legalidad al allanamiento de cargos por parte de los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo. Los procesados, conocidos como alias “Pablito” y “Pachanga”, respectivamente, comparecieron en una nueva audiencia el pasado 29 de septiembre por el caso de paseo millonario del que fue víctima la diseñadora Diana Ospina en Bogotá.

La mujer fue reportada como desaparecida después de que saliera de una discoteca de Chapinero y abordara un taxi. Las investigaciones establecieron que Diana Ospina fue retenida por más de 40 horas; un lapso de horror en el que la víctima fue obligada a entregar sus claves de cuentas bancarias. Todo finalizó cuando la diseñadora fue abandonada a su suerte en la vía Bogotá-Choachí, después de que le sustrajeran aproximadamente 40 millones de pesos en cajeros de la capital. En medio del desconocimiento sobre el paradero de Diana, sus allegados lograron acceder a información que daba cuenta de movimientos sospechosos que encendieron las alertas.

Se burlaron durante la audiencia del caso de Diana Ospina

Los dos hermanos son procesados por los delitos de secuestro extorsivo y hurto por el crimen cometido en febrero de 2026. Dichos cargos fueron aceptados. Lo que llamó la atención fue la reacción de los dos hermanos durante la audiencia de este martes. La diligencia se llevó a cabo de manera virtual y, para adelantarla, los implicados deben estar visibles a la cámara todo el tiempo. Por este detalle, se les vio a los dos en pantalla bostezándose y riéndose sin ningún disimulo. Esas reacciones han generado indignación.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Últimas Noticias

Luz Adriana Camargo.
JUDICIAL

Fiscal general Luz Adriana Camargo habló de cómo ha sido trato con el Gobierno de De la Espriella

La oferta que hizo De la Espriella a los detenidos e investigados por escándalos de corrupción
JUDICIAL

La oferta que hizo De la Espriella a los detenidos e investigados por escándalos de corrupción

Alias Pablito, según la investigación, iba conduciendo el taxi que abordó Diana en la madrugada del 22 de febrero. El hombre llevó a la víctima hasta su residencia, pero cuando se detuvo el auto fue interceptada con violencia por dos sujetos, según la Fiscalía. Los individuos presuntamente la agredieron físicamente y hasta la amenazaron de muerte para sacarle las claves. Pero en este plan criminal hubo más personas implicadas, como personas que habrían coordinado las operaciones financieras, otro cómplice que dejó a Diana en medio de la nada, entre otras, que al final suman un aproximado de 10 personas que Fiscalía tiene en el radar de su investigación.
Estos hombres presentarían antecedentes judiciales. Uno de ellos incluso sería el jefe de una estructura criminal denominada “Los Noctámbulos” y tendría anotaciones por porte de armas y hurto calificado y agravado.

¿Qué viene para los implicados del caso de Diana Ospina?

Tras la legalización de la aceptación de cargos, el juzgado programó la audiencia para dar a conocer la sentencia condenatoria el próximo 23 de octubre. Los procesados se exponen a penas significativas que la familia y la Fiscalía estiman en varias décadas de prisión.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia o una denuncia que contar?
Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co

Relacionados

Bogotá

Paseo millonario

Secuestros

Publicidad

Publicidad

Publicidad