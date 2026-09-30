Señalados secuestradores de Diana Ospina se burlaron en plena audiencia: así reaccionaron

El Juzgado Noveno Especializado de Bogotá impartió legalidad al allanamiento de cargos por parte de los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo. Los procesados, conocidos como alias “Pablito” y “Pachanga”, respectivamente, comparecieron en una nueva audiencia el pasado 29 de septiembre por el caso de paseo millonario del que fue víctima la diseñadora Diana Ospina en Bogotá.



La mujer fue reportada como desaparecida después de que saliera de una discoteca de Chapinero y abordara un taxi. Las investigaciones establecieron que Diana Ospina fue retenida por más de 40 horas; un lapso de horror en el que la víctima fue obligada a entregar sus claves de cuentas bancarias. Todo finalizó cuando la diseñadora fue abandonada a su suerte en la vía Bogotá-Choachí, después de que le sustrajeran aproximadamente 40 millones de pesos en cajeros de la capital. En medio del desconocimiento sobre el paradero de Diana, sus allegados lograron acceder a información que daba cuenta de movimientos sospechosos que encendieron las alertas.



Se burlaron durante la audiencia del caso de Diana Ospina

Los dos hermanos son procesados por los delitos de secuestro extorsivo y hurto por el crimen cometido en febrero de 2026. Dichos cargos fueron aceptados. Lo que llamó la atención fue la reacción de los dos hermanos durante la audiencia de este martes. La diligencia se llevó a cabo de manera virtual y, para adelantarla, los implicados deben estar visibles a la cámara todo el tiempo. Por este detalle, se les vio a los dos en pantalla bostezándose y riéndose sin ningún disimulo. Esas reacciones han generado indignación.

Juez avala la aceptación de cargos de alias Pablito y alias Pachanga por "paseo millonario" a Diana Ospina en Bogotá.



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Alias Pablito, según la investigación, iba conduciendo el taxi que abordó Diana en la madrugada del 22 de febrero. El hombre llevó a la víctima hasta su residencia, pero cuando se detuvo el auto fue interceptada con violencia por dos sujetos, según la Fiscalía. Los individuos presuntamente la agredieron físicamente y hasta la amenazaron de muerte para sacarle las claves. Pero en este plan criminal hubo más personas implicadas, como personas que habrían coordinado las operaciones financieras, otro cómplice que dejó a Diana en medio de la nada, entre otras, que al final suman un aproximado de 10 personas que Fiscalía tiene en el radar de su investigación.

Estos hombres presentarían antecedentes judiciales. Uno de ellos incluso sería el jefe de una estructura criminal denominada “Los Noctámbulos” y tendría anotaciones por porte de armas y hurto calificado y agravado.



¿Qué viene para los implicados del caso de Diana Ospina?

Tras la legalización de la aceptación de cargos, el juzgado programó la audiencia para dar a conocer la sentencia condenatoria el próximo 23 de octubre. Los procesados se exponen a penas significativas que la familia y la Fiscalía estiman en varias décadas de prisión.



María Paula Rodríguez Rozo

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