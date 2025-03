Salomé Basto, la niña hincha de Millonarios que necesita trasplante, fue operada

Salomé Basto, la niña de 8 años que necesita un trasplante de riñón y que cumplió su sueño de conocer a Falcao García, quien juega para su equipo del alma -Millonarios-, fue sometida este miércoles 12 de marzo a una cirugía luego de que el catéter que usa para sus diálisis se infectara.

Salomé está hospitalizada desde el 27 de febrero

La mamá de la menor de edad, Marcela Moreno, habló con Noticias Caracol sobre la condición actual de su hija, a quien recientemente le diagnosticaron “una tunelitis” y por esa razón debían retirarle el catéter.

Desafortunadamente, la situación médica no ha sido fácil, pues en la clínica donde se encuentra no tienen el dispositivo que requiere para su edad, pues “es grande y de dos cuffs” y el que necesita “en Colombia no está”, relató Marcela.

Los especialistas “ya no podían esperar más porque en algún momento el antibiótico que ya estaba en su cuerpo podía empezar a hacer una resistencia” y por eso, tras una junta médica, decidieron ponerle “un catéter pequeño con un cuff”, pues es indispensable para que Salomé siga realizando sus diálisis, mientras aún aguarda por el trasplante de un riñón.

El procedimiento puede generar complicaciones, reconoce la mamá de la pequeña, porque “al no tener los dos cuff puede haber alguna fuga, pero me explicaban que muchos niños tienen este catéter y han vivido normal. Como le puede durar 6 meses, le puede durar mucho o en una semana lo puede rechazar”, pero desafortunadamente el dispositivo no está disponible en Colombia.

El miércoles fue sometida a una cirugía para retirarle el catéter que tenía y el domingo 16 de marzo volverá a pasar al quirófano para que le implanten el nuevo. Durante ese tiempo no podrá someterse a diálisis, algo sin lo que Salomé “no puede vivir. Los médicos hacen todo para Salito esté bien, esté estable y puedan sobrevivir sus riñoncitos sin este procedimiento”, contó Marcela.

“A partir de ese momento empiezan a correr las horas cruciales para que todo salga bien y empiece una diálisis pequeña que es de recambios. ¿Para qué? Para mirar y examinar que su catéter empiece a funcionar bien y en óptimas condiciones. Ya una vez si ellos ven que está bien, pues bueno, esperar cuánto le dura. Y si no, pues ellos tomarán decisiones”, añadió.

"La historia de mi hija no es solo la historia de ella, sino de los tres mil y pico de pacientes que estamos esperando una segunda oportunidad de vida", dijo la mamá de Salomé - Cuenta de Instagram de Marcela Moreno

Familia ha tenido que comprar medicamentos “nada baratos” porque EPS no se los ha dado

“Salito no se puede quedar sin sus medicamentos. Entonces, para no dejarla sin sus medicamentos, hemos recurrido a la compra de estos medicamentos, que no son nada baratos y yo me encuentro en una situación económica no muy buena porque yo ya no trabajo, yo dejé mi trabajo para estar pendiente de mi hija, y pues el papá es el que sostiene todo”, reveló Marcela sobre los problemas que han tenido con la EPS Famisanar a la hora de reclamar los tratamientos de la niña, algunos de los cuales pueden costar 15 mil pesos y, los más costosos, hasta 200 mil.

Adicional a eso, la unidad renal que atendía a Salomé “cerró el convenio con nuestra EPS. Es que como si nos quitaran el segundo hogar de Salo”, detalló Marcela.

La madre de familia también habló del “dolor para los pacientes que sufrimos esto y además que sufrimos tener que ir horas y horas por autorizaciones médicas, a recoger nuestros medicamentos y pues mis dos luchas, como se lo he dicho a todos los medios, son la donación masiva de órganos y que sea una realidad en Colombia, y que espero que alguien me esté escuchando del Congreso alguien porque esta ley debe salir ya, y yo tengo la camiseta puesta y yo espero liderar muy bien todo esto porque yo lo lidero por mi hija y por todas las personas que no pudieron llegar a su segunda oportunidad de vida y a las que siguen esperando su órgano para poder seguir viviendo. Y pues para que quiten las autorizaciones de las enfermedades crónicas. Es que el sufrimiento no es solo del paciente. Nadie habla también que hay detrás de esto, los cuidadores. Muchas personas dejan sus trabajos, dejan sus vidas y se tienen que de verdad meter en todo este tema y pasar horas y horas en una página de internet que siempre está caída para autorizar las autorizaciones en enfermedades crónicas y que la donación de órganos sea una realidad aquí en Colombia.

Día Mundial de Riñón

Cada segundo jueves del mes de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, es decir que este 2025 es este jueves 13 de marzo. Es por eso que la mamá de Salomé hizo un llamado por esta fecha: “Decirles a todas las personas que están esperando un riñón que aquí estoy yo para poder seguir en la lucha por todas esas personas que están padeciendo eso, por favor cuídense sus riñones aliméntense bien".

“La historia de mi hija no es solo la historia de ella, sino de los tres mil y pico de pacientes que estamos esperando una segunda oportunidad de vida”, recalcó.

Aunque Marcela no busca dinero, porque sigue esperando que la EPS responda por los medicamentos, manifestó que si alguien quiere aportar dinero puede hacerlo a través de Nequi al número 350 205 3889.

