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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Tiene problemas con el arriendo o una deuda? Así puede buscar una solución gratuita en Bogotá

¿Tiene problemas con el arriendo o una deuda? Así puede buscar una solución gratuita en Bogotá

La ciudad cuenta con jueces de paz, conciliadores en equidad y mediadores comunitarios que ayudan a resolver conflictos mediante el diálogo. Conozca cómo acceder a estos servicios sin costo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Encuentros de justicia en Bogotá
Imágenes del Encuentro Distrital Justicias en Plural
Secretaría de Seguridad

Los desacuerdos por el pago de un arriendo, las deudas pendientes o los problemas de convivencia entre vecinos pueden convertirse en situaciones complejas cuando no se resuelven a tiempo. Antes de acudir a un proceso judicial, los ciudadanos en Bogotá tienen la posibilidad de recurrir a mecanismos gratuitos de justicia comunitaria que buscan facilitar acuerdos y prevenir que las diferencias terminen en enfrentamientos.

Esta labor está a cargo de jueces y juezas de paz, conciliadores en equidad, mediadores comunitarios y otros actores sociales capacitados para orientar a las personas en la búsqueda de soluciones pacíficas. Su trabajo se desarrolla directamente en los barrios y permite acercar las herramientas de acceso a la justicia a las necesidades cotidianas de la ciudadanía.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 1.200 personas han recibido formación a través de la Escuela de Habilidades para la Mediación Comunitaria, una iniciativa del Programa de Justicia Territorial que busca fortalecer las capacidades de las comunidades para gestionar sus diferencias.
La preparación incluye técnicas de mediación, habilidades socioemocionales, fundamentos de justicia comunitaria, acceso a la justicia y orientación sobre las rutas institucionales disponibles para proteger los derechos de las personas.

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¿Qué conflictos se pueden atender mediante la justicia comunitaria?

Entre las situaciones que pueden encontrar orientación a través de estos mecanismos están los desacuerdos por arrendamientos, las deudas, las discusiones entre vecinos y las diferencias relacionadas con la convivencia. La intervención de estos actores busca facilitar el diálogo y encontrar alternativas antes de que los problemas escalen a situaciones de violencia o requieran otros procedimientos institucionales.

La Escuela de Habilidades para la Mediación Comunitaria tiene presencia en 15 localidades de Bogotá y trabaja con organizaciones y liderazgos sociales. Entre los territorios en los que se han adelantado estos procesos están San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Kennedy, Sumapaz y Usme.
La Secretaría de Seguridad destaca que estos mecanismos no reemplazan a la justicia formal. Por el contrario, pueden complementarla y orientar a los ciudadanos hacia las autoridades competentes cuando no se consigue un acuerdo o el caso requiere un procedimiento judicial.

¿Dónde solicitar orientación gratuita en Bogotá?

Las personas que tengan un conflicto y quieran conocer las alternativas disponibles pueden acercarse a una de las 16 Casas de Justicia de Bogotá. También pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 317 362 9201 para recibir orientación sobre estos servicios.
La oferta hace parte de las estrategias distritales para fortalecer la convivencia y facilitar el acceso a la justicia en los territorios. La administración también busca vincular a más ciudadanos interesados en participar como actores de justicia comunitaria.

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Un ejemplo de esta articulación se encuentra en la Casa de Justicia de San Cristóbal, donde conciliadores en equidad trabajan de manera coordinada con el Juzgado de Pequeñas Causas para atender, entre otros asuntos, conflictos relacionados con arrendamientos.
En uno de los casos reportados por la entidad, el propietario de un inmueble acudió a este servicio por una disputa con su arrendatario. Una conciliadora escuchó a las partes y facilitó un acuerdo de pago. Sin embargo, el arrendatario cumplió solo parcialmente con los compromisos adquiridos.
Ante el incumplimiento, la conciliadora dejó constancia de la situación y orientó al propietario para que, con el acompañamiento de un abogado facilitador de la Casa de Justicia, iniciara el trámite correspondiente ante el Juzgado de Pequeñas Causas. Según la Secretaría, el proceso permitió que el inmueble fuera entregado al propietario y evitó que tuviera que afrontar trámites adicionales innecesarios.

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María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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