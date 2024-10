Cadenas, tortura y muerte: estremecedor expediente relata abusos en fundaciones para adictos

Noticias Caracol tiene, en exclusiva, el aterrador expediente que contiene las pruebas de presuntos abusos, torturas y hasta asesinatos contra pacientes ocurridos en varias fundaciones que ofrecían rehabilitación a personas adictas y con problemas.

¿Qué hacían en estas fundaciones?

El 25 de octubre de 2024 se conoció que las autoridades habían capturado a 21 personas que laboraban en fundaciones dedicadas a la rehabilitación de adictos en diferentes departamentos. Estas personas fueron señaladas de prostituir, abusar sexualmente, torturar e incluso asesinar a pacientes ingresados en dichos centros.

21 personas que laboraban en fundaciones dedicadas a la rehabilitación de adictos fueron capturados. Fiscalía General de la Nación

La investigación apunta a que en espacios como el llamado "Cuarto de reflexión" de la Corporación Huellas de la Libertad Casa Alfarero Betel, en Bucaramanga, se habrían cometido delitos de gravedad a al menos una docena de personas.

"En este cuarto metían a 10, a 15 personas", comentó en video uno de los pacientes que asegura ser víctima de las fundaciones implicadas. El espacio que muestra en el metraje es una habitación de 2 metros por 2 metros, y en su declaración, dice, fue testigo de torturas y asesinatos.

Esta es apenas una de las piezas del extenso expediente que demostraría la forma cómo actuaban en varias fundaciones del país. Tres de ellas sobresalen en la investigación por los graves delitos cometidos, que entrarían en contradicción con su razón social. Estas serían: Fundación Casa de Amor y Fe, Casa del Alfarero, y Fundación Casa de Amor y Paz Emmanuel -Funcape-.

"Cogen con esposas, durmiendo en la cama, en mi casa, en bóxer y así me meten un cuarto. Creo que con todos nosotros lo han hecho", describió uno de los internos.

En las fotos que actuarían como prueba en el caso se puede vislumbrar a un hombre atado de manos contra la baranda de una cama, una imagen que soportaría este testimonio. En otras se ven esposas y bates, con los cuales, según la investigación, servían para aprisionar y castigar a los internos.

"Maltrato, de todo, no quiero estar acá", dijo uno de los hombres que estaba en estos centros".

Paciente de una fundación para adictos en Colombia esposado a una cama. Noticias Caracol

Desgarrador testimonio de las víctimas

La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder testimonios de víctimas de abuso sexual que eran pacientes de las ocho fundaciones allanadas. Estas denuncian que eran drogadas con medicamentos y, en ocasiones, sacadas sin autorización de familiares de los centros de rehabilitación.

"Ese día me dijeron alístese que va para un paseo. Yo me alisté, entonces el señor es de ahí del centro, él trabaja ahí en el centro de rehabilitación, me dijeron que fuera con él... Me llevó a un pozo, dizque a bañarnos y yo iba un poco dopada y a la mitad del camino me dijo que me bajara los pantalones", describió la víctima.

En una cruda secuencia, la Fiscalía reconstruye la historia de otro paciente que acabó falleciendo en uno de los centros. En cuestión de 30 días, se ve el deterioro en su cuerpo. La necropsia determinó que el occiso presentaba signos de violencia y desnutrición.

A la investigación se suman las condiciones precarias en las que permanecerían los internos, cuyas familias pagaban mensualmente hasta un millón de pesos para estar en estas fundaciones.

En audios develados por el ente investigador detallan los vejámenes a los que eran sometidos estos pacientes, los cuales, según lo encontrado, debían hacer sus necesidades fisiológicas en baldes y botellas de vidrio dentro de sus habitaciones, además de que la comida era "escasa y de mala calidad".

En el proceso investigativo se han acreditado 8 internos muertos y más de 200 víctimas, producto de los tratos crueles e inhumanos que recibían. Algunos de los empleados de estas fundaciones habrían abusado sexualmente de varios menores de edad que permanecían sedados por los… pic.twitter.com/pq8n0Yrysv — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 25, 2024

"También advirtieron de castigos constantes, en esposar internos boca abajo, con los pies amarrados para inmovilizarlos, mientras les arrojaban baldados de aguas frías... les quitaban el almuerzo, la cena, además indicaron que para ellos no existía la atención médica", describió el fiscal encargado.

Nhora del Carmen Robles, madre de Abraham Josué Chía Robles, un hombre de 27 años que murió tras haber sido golpeado y asfixiado en un centro de rehabilitación en Bucaramanga, dijo hace unos días a Noticias Caracol en vivo que esperaba que los implicados en este y otros casos pagaran por los abusos.

"Yo necesito que se haga justicia. Cuando yo me dirigí allá para mandar a mi hijo, lejos estaba de pensar que una situación de esta se fuera a presentar, menos que las famosas instituciones, esas que se hacen llamar 'el cielo en la tierra', estuvieran involucradas en cosas tan horribles... esa gente tiene que pagar todas las aberraciones que hicieron con esos muchachos", expresó la desconsolada madre.

Próximamente, un juez decidirá si las 21 personas han sido capturadas e imputadas por el caso 'Las Fundaciones' serán enviadas a un centro carcelario.

