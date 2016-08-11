Cae banda señalada de robar a EPM al realizar conexiones ilegales de energía

Actualización de Información: El 7 de abril de 2026, el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín absolvió, por duda probatoria, a los procesados Luis Gilberto Gómez Jaramillo, Jorge Iván López Bedoya, Luis Norberto Ramírez Pérez, Jhon Jairo Usma Grajales, Jorge Aguirre Palacio, Hernán Alonso Arizabaleta, Alex Jovany Zapata Valencia, Julián Esteban Moná Vásquez y Jhonny Alejandro Cardona Díaz, de los delitos de concierto para delinquir y peculado. Esta sentencia fue confirmada el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Medellín, sala de decisión penal.

Foto Archivo EPM

En medio de un operativo realizado en Itagüí y Medellín por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fueron capturadas nueve personas señaladas de conformar una banda dedicada a defraudar a las Empresas Públicas de Medellín, mediante conexiones ilegales de energía a pequeñas y medianas empresas.

Las autoridades habían emitido órdenes de contra Luis Guillermo Gómez Jaramillo, Jhon Jairo Usma Grajales, Jorge Iván López Bedoya, Luis Norberto Ramírez Pérez, Yony Alejandro Cardona Díaz, Julián Esteban Moná Vásquez, Alex Jovany Zapata Valencia y Hernán Alonso Arizabaleta Cuartas, quienes fueron apresados en allanamientos de registro y control.

Jorge Aguirre Palacio fue detenido en su puesto de trabajo, ubicado en el Edificio Inteligente.

Cinco de los procesados por los delitos de defraudación agravada de fluidos, concierto para delinquir y peculado por uso al proceso eran empleados de EPM, los otros cuatro se desempeñaban como contratistas.

Los investigadores encontraron en los allanamientos 56 medidores de energía, abundantes sellos plásticos de seguridad de la compañía, 10 teléfonos móviles y dos armas de fuego, una de ellas sin salvoconducto. Todos los elementos fueron incautados.

Y aunque las capturas ya fueron legalizadas, por el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín con funciones de Control de Garantías, la Fiscalía debe imputar cargos y solicitar las respectivas medidas de aseguramiento.

Según la Fiscalía, uno de sus funcionarios perteneciente a la Estructura de Apoyo (EDA), la organización delinquía en varias zonas del sur del Valle de Aburrá y habría ocasionado un detrimento patrimonial de más de mil millones de pesos a las Empresas Públicas de Medellín.

Además de cobrar por las conexiones ilegales para reducir las tarifas de las empresas, los presuntos delincuentes también recibían dinero por no denunciar otros fraudes descubiertos durante las visitas de rutina.



