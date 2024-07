Caleños y paisas agradecieron a selección Colombia por su participación en la Copa América

En Cali y Medellín miles de personas llegaron a los lugares dispuestos por las alcaldías para disfrutar del partido de la selección Colombia. Aunque la final acabó sin final feliz para la tricolor, los ciudadanos guardaron la calma y agradecieron por una Copa América que no se olvidará.

>>> Más sobre la selección Colombia: Críticas a Dumek Turbay, quien dijo no al día cívico, pero fue a Miami para ver a Colombia

¿Qué pasó en Medellín?

Medellín amaneció este lunes con un clima perfecto, pero con un sinsabor por lo que ocurrió con la selección Colombia. Los habitantes de la capital de Antioquia madrugaron con normalidad a cumplir con sus labores cotidianas, pues en ese departamento dijeron no al día cívico.

“Siempre nos toca sufrir, jugamos bien, pero en últimas la suerte no nos acompaña. No me parece que a Argentina le regalen todo. Podemos perder, nos pusimos las botas, pero así no se puede. Nos robaron un penalti”, dijo un hincha medellinense.

Publicidad

Fueron 900 los uniformados que en esa ciudad velaron por el bienestar de las personas que salieron a ver el partido.

¿Qué pasó en Cali?

En la Sultana del Valle también se vibró con la final de la Copa América. En el Bulevar del Río, restaurantes, centros comerciales y bares cientos de hinchas se reunieron para ver el partido. Al final, se fueron para sus casas tristes, pero en paz.

Publicidad

“A los muchachos mandarles ánimo y apoyo. No sacamos el resultado que queríamos, pero queremos decirles que todo el país está con ustedes. Ese es el fútbol, gracias por hacernos ilusionar y vivir la pasión”, indicó un aficionado caleño.

Las autoridades de Cali reportaron un buen comportamiento de los hinchas y señalaron que no hubo alteraciones de orden público. 1.500 policías cuidaron las zonas que se prepararon para transmitir el partido.

>>> Vea, además: Barranquilla vivió en paz el subcampeonato de la selección Colombia en Copa América 2024