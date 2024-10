Cancino tras denuncia de acoso sexual en su contra: "Ella tuvo todas las oportunidades de irse"

El designado presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino, señalado de acoso sexual por Viviana Vargas respondió a los señalamientos de la mujer.

En entrevista con la Revista Cambio, Diego Cancino rompió su silencio y habló por primera vez sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por Viviana Vargas, quien fuera hasta el pasado 25 de octubre la asesora de la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior.

La mujer aseguró que Cancino intentó besarla y realizó tocamientos en sus senos en medio de una conversación laboral y política.

Ante esto, Diego Cancino explicó que “empezamos a bailar, eso es cierto, bailamos de manera muy cariñosa, con una empatía muy grande y ahí hubo conexión. Esa es la escena que yo tengo y no quisiera entrar en discusiones si pasó esto o no pasó esto. No la toqué nunca, solo la toqué cuando bailé apretado con ella, pero sin su consentimiento, jamás. Después que bailamos, ella se alejó y perfecto. Hay una cosa, el consentimiento frente a que nunca hubo rechazo. ¿Cuál es el argumento que da ella? Lo quiero decir de forma franca: ella no rechazó nunca, sentí la conexión genuina, bailamos apretados y nunca lo rechazo”.

Cancino reconoció que Viviana Vargas era de su interés, que intentó cortejarla e incluso besarla, pero asegura que nunca fue retenida.

“Antes de que llegara el amigo, lo debo decir, yo intenté en el cortejo, porque yo estaba cortejándola, jamás acoso sexual; yo la estaba cortejando. Me acerqué a darle un beso, eso es cierto; del entendimiento y la simpatía, ella dijo 'no' y yo me hice a un lado. Nunca quise hacerla sentir mal, y mucho menos a Viviana, a nadie; por eso le digo 'eres una mujer valiente, empoderada, libre, encantadora'. Una mujer así en ese contexto, y lo digo de forma muy tranquila, si se siente incómoda, se puede ir. (Viviana Vargas) tuvo todas las oportunidades de irse”, aseguró Cancino en diálogo con la Revista Cambio.

El exviceministro del Interior ratificó que para el momento del suceso estaba desempleado, y por ende dice no haber tenido ejercicio de poder, además no dio claridades sobre si hubo o no tocamientos indebidos. Aseguró que esas explicaciones las dará ante los estrados judiciales.

Esta fue la denuncia de Viviana Vargas contra Diego Cancino

Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior, relató en Noticias Caracol en vivo , los detalles de la denuncia que hizo contra el director designado de la SAE por acoso sexual, Diego Cancino, en hechos que, según ella, ocurrieron en el apartamento de él, el 9 de octubre de 2024.

Vargas sostuvo que el 10 de octubre inició el proceso legal y psicológico para poder denunciar al hombre. “No es fácil denunciar a alguien que está de tu lado, a quien aprecias y admiras mucho, porque siempre se lo dije, ese día se lo dije: 'acudo a ti porque te admiro'".

Viviana Vargas afirma que Diego Cancino jamás le dijo que estuviera interesado en ella y que su relación fue netamente laboral - Noticias Caracol

La funcionaria manifestó que se reunió con Cancino porque su contrato terminaba el 25 de octubre y "no tenía claridad sobre si se renovaba o no y lo contacté a él para pasarle mi hoja de vida y hablarle de otros temas”.

El encuentro fue en el apartamento de Cancino y allí habría ocurrido el acoso sexual. “No lo vi malo porque he estado con muchos políticos en espacios privados y nunca ha pasado nada. Es la primera vez que me sucede algo así”, afirmó Viviana Vargas.

Para la denunciante, lo que pasó con Cancino "se resume en acoso sexual por tocamientos e intentos de besarme, tocamientos no consensuados, que ocurrieron en el marco de una conversación que tuvimos en su apartamento y a la que incluso llegaron dos amigos" que ella llamó al sentirse en peligro y vulnerable.

