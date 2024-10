Denuncian por acoso al exviceministro Diego Cancino: ¿de qué lo señalaron y qué respondió?

Diego Cancino, exviceministro del Interior y director designado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), fue denunciado por una exfuncionaria del Gobierno nacional por acoso sexual ante la Fiscalía General de la Nación.

Este hecho fue revelado en la más reciente edición de la Revista Cambio.

NO guardaré silencio: El señor @cancinodiegoa ex Viceministro del Interior y ahora Presidente de la SAE, acosó sexualmente de mi; hay pruebas, testigos y su reconocimiento en chats de wpp. Ya hay proceso con NUNC en @FiscaliaCol



¡NO MÁS SILENCIO!https://t.co/02ypGRoNyD — Viviana Vargas Ávila (@VivianaVDDHH) October 27, 2024

¿Qué dice la denuncia contra Diego Cancino?

En la denuncia radicada ante la Fiscalía por Viviana Vargas, quien fue hasta el 25 de octubre la asesora de la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior, narró con lujo de detalle, en un documento de 14 páginas, el episodio que vivió el pasado 9 de octubre.

En comunicación con Noticias Caracol en vivo , la mujer aseguró que buscó a Diego Cancino para poner a su disposición su hoja de vida, teniendo en cuenta que el fin de su contrato en el Ministerio del Interior se acercaba. Con el fin de poder entregarle el documento, acordó vía telefónica una cita con el exviceministro.

Viviana Vargas expuso: “Yo colgué la llamada, luego envié la hoja de vida a Diego Cancino, y a los 3 minutos recibo una llamada de él indicándome que tenía tiempo y que si quería, pues fuera almorzar y hablábamos del tema ese día en su apartamento”.

En otro aparte de la denuncia, obtenida por Noticias Caracol, la víctima narró lo que ocurrió en medio de aquel almuerzo.

La mujer subrayó que “en un momento él se levanta y me coge por la espalda y me realiza tocamientos en mis senos. Realmente esto me incomoda mucho. Yo lo quito y él intenta besarme y yo le digo: ‘no’. Yo fui muy enfática y se lo dije desde el primer momento y le dije que yo no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política o profesional”.

La víctima le había dicho a la Revista Cambio, que reveló en su última edición lo ocurrido, que intentó irse del lugar y que Cancino lo habría impedido, por tal motivo, ella llamó a unos amigos que llegaron al apartamento a ayudarla.

En unos chats, que hacen parte de la denuncia ante la Fiscalía, Viviana Vargas le reclamó al exviceministro su comportamiento y él se disculpó por ello.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo desde Cali, aseguró que habló con su exfuncionaria sobre la gravísima denuncia: “Rechazo total a esta situación, espero que se llegue al fondo del asunto, obviamente no se puede condenar previamente. La Fiscalía ya está investigando y esperamos tener rápidamente una conclusión de esta investigación. Mañana espero ver a Viviana y conversar con ella sobre esta situación”.

La denuncia de Viviana Vargas también derivó el pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, quién pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la investigación, esto a través de la red social X.

¿Qué ha dicho Diego Cancino?

Por su parte, a través de un comunicado, Diego Cancino aseguró que lamenta cualquier conducta que haya podido resultar ofensiva y que está absolutamente convencido de que en ningún momento incurrió a acoso sexual.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no se ha pronunciado sobre el futuro de Diego Cancino, quien asumiría la Presidencia de la Sociedad de Activos Especiales.

