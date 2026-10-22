Capturan a ‘Kevin Masacre’, el presunto sucesor de alias ‘Bendito Menor’ en las ACSN

La Policía Nacional reportó la captura de Kevin David Moscote Redondo, más conocido como alias ‘Kevin Masacre’, este 22 de octubre en el departamento de La Guajira. En el mundo criminal, su nombre sonaba al ser señalado como el presunto sucesor de alias ‘Bendito Menor’ en la estructura Javier Cáceres, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).



‘Kevin Masacre’ es señalado de ser un cabecilla del narcotráfico de las Autodefensas, estructura que predomina en departamentos como La Guajira, Cesar y Magdalena. Durante la administración de Abelardo de la Espriella, el grupo armado organizado ha sufrido varios golpes por cuenta de operativos de la fuerza pública, pero que también han repercutido en el orden público y la tranquilidad de los habitantes del Caribe colombiano.

Sobre alias ‘Kevin Masacre’, inteligencia había establecido que este hombre estaría vinculado al control de rutas del narcotráfico, la adquisición de armas y municiones, y las disputas entre estructuras criminales en la región. Además, sería quien pasaría al mando de la estructura Javier Cáceres después de la muerte de ‘Bendito Menor’, ocurrida en septiembre de este año.

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Los efectos de los golpes contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El gobierno de De la Espriella ha tomado una línea de ir “por los cabecillas, sus estructuras y hasta el último peso de sus finanzas criminales”, mientras que expertos advierten las consecuencias de esta clase de operativos contra estructuras. El experto Roberto García Alonso explica que tienen un efecto paradójico: “descabezar puede debilitar y, al mismo tiempo, desordena el grupo”.



Precisamente, la muerte de alias Cholo, uno de los cabecillas más importantes de la estructura, podía dar lugar a uno de dos efectos, desde la perspectiva de García: “Sucesión relativamente ordenada bajo 'Pinocho'; que se abra una competencia entre mandos intermedios y esto supondrá luchas y enfrentamientos internos por recursos y territorios y la posible fragmentación en estructuras con mayor autonomía local. No sabemos todavía cuál se impondrá”, detalló en una entrevista con Noticias Caracol.



La baja de esta figura de las Autodefensas, de hecho, fue sucedida por un paro armado que se decretó y una ola de violencia, que en realidad mostrarían el propósito de demostrar que la estructura conserva capacidad coercitiva, pese a la pérdida de su segundo mando. A finales de septiembre, con esta serie de eventos, Santa Marta fue militarizada, pero el paro finalizó en el plazo que estableció la estructura ilegal en la región.

María Paula Rodríguez Rozo

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