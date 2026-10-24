Defensoría pide a dos congresistas rectificar "afirmaciones falsas” contra magistrada de la JEP

La Defensoría del Pueblo rechazó una "campaña de desprestigio y desinformación" contra Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y pidió a la senadora María Clara Posada y al senador Germán Rodríguez rectificar las afirmaciones falsas o sin sustento difundidas sobre ella. La entidad advirtió que los señalamientos incluyen expresiones de violencia de género y pueden afectar la independencia judicial.



El pronunciamiento fue divulgado este sábado 24 de octubre de 2026 por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló que las críticas a la JEP y las propuestas para reformarla deben desarrollarse con argumentos e información verificable, sin recurrir a ataques personales ni a contenidos descontextualizados.

“Defender la independencia judicial no significa impedir las reformas. Significa garantizar que estas se discutan con argumentos y no mediante ataques contra quienes tienen la responsabilidad de

¿Qué cuestiona la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con el comunicado, entre las publicaciones que han alimentado la controversia se encuentran pronunciamientos de la senadora María Clara Posada y del senador Germán Rodríguez, en los que se difundieron fragmentos de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de Lemaitre Ripoll con antiguos integrantes de las FARC-EP.

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La Defensoría también cuestionó la utilización de expresiones como “anda de amores con Timochenko”, al considerar que trasladan la discusión del ámbito jurídico a los ataques personales y recurren a estereotipos de género para cuestionar la capacidad y la independencia profesional de la magistrada.



La entidad indicó que presentar apartes aislados de audiencias como prueba de complicidad, sin tener en cuenta las investigaciones, las imputaciones y las decisiones judiciales posteriores, puede distorsionar los hechos y afectar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. Además, advirtió que este tipo de contenidos puede contribuir a su revictimización.



Frente a la circulación de estos mensajes en redes sociales, la Defensoría alertó sobre los efectos de la violencia digital. Según el comunicado, este tipo de agresiones no se limita al entorno virtual, pues puede tener consecuencias en la vida, el trabajo y la salud de quienes las padecen, además de generar riesgos para las mujeres que ejercen funciones públicas.

Rechazamos la campaña de desprestigio y desinformación que se ha desarrollado durante las últimas semanas contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos ataques, que incluyen expresiones de violencia de género, no solo afectan… pic.twitter.com/9jWEcg3FAU — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 24, 2026

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En el pronunciamiento, la Defensoría recordó que, de acuerdo con la JEP, el despacho de Julieta Lemaitre Ripoll ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Entre los delitos investigados se encuentran secuestro, asesinato, tortura, violencia sexual y desaparición forzada. La entidad también señaló que las investigaciones dirigidas por la magistrada en el Caso 01 contribuyeron a que el Tribunal para la Paz condenara a integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.

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Para la Defensoría, estos antecedentes deben considerarse al evaluar las actuaciones judiciales, en lugar de utilizar fragmentos de audiencias fuera de contexto.

Asimismo, recordó que la JEP adelanta 11 macrocasos y ha emitido cinco condenas relacionadas con crímenes sistemáticos de extrema gravedad, entre ellos los secuestros cometidos por las extintas FARC-EP y las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a integrantes de la Fuerza Pública.

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Defensoría pide respeto por la independencia judicial

La entidad recordó que el artículo 113 de la Constitución establece la separación de funciones y la colaboración armónica entre los órganos del Estado.

“Solicitamos a la senadora María Clara Posada y al senador Germán Rodríguez que rectifiquen las afirmaciones falsas o sin sustento difundidas contra la magistrada Julieta Lemaitre y a abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones que promuevan violencia de género, o la estigmatización, o que constituyan en ataques a la autonomía en el ejercicio de la función judicial”, señala el comunicado.

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La entidad también exhortó a los integrantes de las ramas y los órganos del poder público a ejercer sus funciones y participar en las discusiones públicas con respeto por la independencia judicial, la separación de poderes y los principios del Estado de derecho.