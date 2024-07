Delegación del Gobierno dice que el ELN no ha respondido si quiere "transitar a la paz"

La delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos de paz con el ELN aseguró en un comunicado que el grupo armado no ha respondido "si está dispuesto o no a transitar a la paz”.

>>> Vea más: Gobernador de Arauca le exige a Otty Patiño decir quién secuestró a 19 personas

“Con perseverancia e inmensa paciencia hemos solicitado en repetidas oportunidades a la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sentaros a resolver de manera bilateral y constructiva los problemas del proceso de paz. Esto, porque, por encima de diferencias y discusiones, nuestra prioridad es la protección de las comunidades y avanzar sin dilación en el camino de la paz”, indicó la delegación.

Además, aseguró que “lamentablemente, una y otra vez, ante esa voluntad manifiesta, las respuestas han sido las mentiras y la arrogante posición de la dirección del ELN y de su comandante Antonio García. No es cierto que el Acuerdo 28 no haya sido firmado por la totalidad de la Delegación del Gobierno Nacional, o sostener que no existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde”.

Publicidad

En cuanto a los incumplimientos que denunció el grupo subversivo, la delegación sostuvo que “más allá de hechos puntuales y reclamos sobre supuestos incumplimientos, la verdad es que, luego de años de diálogo, el ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz; o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar, y si está dispuesto o no a construir, como dispone el Acuerdo 28, el camino de las transformaciones sociales, que este gobierno ha emprendido desde hace dos años, a pesar de toda clase de cuestionamientos a los que se suman los del propio ELN”.

Por último, la delegación del Gobierno Nacional le respondió al grupo guerrillero que “la dirección del ELN se pregunta si vale la pena seguir adelante construyendo acuerdos con este gobierno. Es su decisión. Pero llegó el momento en que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz; si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos: si quiere o no renovar el cese al fuego con su Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en función de la construcción de paz con transformaciones el Gobierno Nacional ha sido consecuente con la búsqueda de los acuerdos y su implementación como camino hacia la paz. Pero para construir este camino se requieren dos. Seguimos a la espera de que el ELN decida nacer lo propio”.

Publicidad

¿Qué dijo el ELN sobre negociaciones de paz con el Gobierno?

A través de un comunicado, la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), puso en duda los diálogos de paz que se están llevando a cabo con el Gobierno Nacional y aseguró que este no cumple con lo que acuerda.

“¿Qué garantía de seriedad merece un Gobierno que no cumple lo que acuerda?, ¿qué sentido tiene que desde el Gobierno llamen al ELN a firmar nuevos acuerdos, si no cumplen los anteriores? La paz no puede ser propiedad de gobiernos que no cumplen, es un derecho de toda la sociedad”, indicó el grupo guerrillero.

#Comunicado

RESOLVER LAS CAUSAS DE LA CRISIS DEL DIÁLOGO CON EL ELN

Es válido preguntarnos: ¿qué garantía de seriedad merece un Gobierno que no cumple lo que acuerda? ¿qué sentido tiene que desde el Gobierno llamen al #ELN a firmar nuevos acuerdos, si no cumplen los anteriores? pic.twitter.com/7AL7TxDK0j — Delegación ELN (@DelegacionEln) July 26, 2024

>>> Le puede interesar: Detrás de secuestro masivo en Arauca estaría la guerrilla del ELN