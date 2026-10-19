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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Deslizamiento de tierra en mina de oro en Nariño deja al menos nueve muertos: buscan desaparecidos

Deslizamiento de tierra en mina de oro en Nariño deja al menos nueve muertos: buscan desaparecidos

Se sabe que la cifra de víctimas podría aumentar. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se habla de que entre 12 y 15 personas podrían haber quedado sepultadas bajo los escombros de la mina.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Deslizamiento de tierra en mina de oro en Nariño deja al menos nueve muertos: buscan desaparecidos
Noticias Caracol

Un deslizamiento de tierra en una mina ilegal de oro en zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, dejó al menos nueve personas muertas y mantiene las labores de búsqueda de otros posibles afectados. La emergencia se registró en el Pacífico nariñense, donde las dificultades de acceso y las condiciones de seguridad han complicado el ingreso de las autoridades al lugar del derrumbe.

La información fue confirmada por Álex González, secretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, quien señaló que varias personas quedaron sepultadas mientras realizaban actividades de minería. De acuerdo con el reporte entregado por el funcionario, hasta el momento se contabilizan nueve fallecidos.

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“Se reporta que varias personas pues están sepultadas por un tema de un derrumbe de tierra. Eran personas que estaban haciendo minería y el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos”, afirmó González.

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El funcionario agregó que se adelantan coordinaciones con las administraciones municipales de El Charco e Iscuandé, en Nariño, y de Guapi, en el departamento del Cauca, con el propósito de brindar asistencia y atención ante la emergencia.

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En medio de las labores, seis cuerpos fueron trasladados desde el lugar de la tragedia hasta el puesto de salud de Santa Bárbara de Iscuandé, según el reporte entregado durante la transmisión periodística.

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Sin embargo, la cifra de víctimas podría aumentar. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se habla de que entre 12 y 15 personas podrían haber quedado sepultadas bajo los escombros de la mina.

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Las primeras comunicaciones sobre la magnitud de la emergencia han presentado cifras distintas. Según el reporte periodístico, en algunos momentos se habló de más de 20 personas que habrían quedado atrapadas o enterradas por el derrumbe. Por ahora, las autoridades continúan con las labores de búsqueda para establecer cuántas personas permanecen desaparecidas y cuál es el balance definitivo de víctimas mortales.

Dificultades de acceso complican la atención de la emergencia

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El derrumbe ocurrió en una zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, en el Pacífico de Nariño, un territorio de difícil acceso. Esta situación, sumada a las condiciones de seguridad, ha dificultado el ingreso de las autoridades hasta el punto donde ocurrió el deslizamiento.

Según el más renciete reporte de Noticias Caracol, parte de las comunicaciones sobre lo sucedido se ha realizado a través de los consejos comunitarios que lideran el territorio. Esta circunstancia ha hecho que los reportes iniciales sobre el número de personas afectadas varíen mientras se obtiene información más precisa desde el lugar de la emergencia.

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Las labores de búsqueda se mantienen para localizar a quienes podrían continuar bajo la tierra y los escombros. Al mismo tiempo, las autoridades buscan establecer el número total de personas fallecidas y desaparecidas tras el derrumbe.

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