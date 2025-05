El desconsolador llanto del padre de niño que murió luego de fuerte accidente en vía Guaduas-Villeta

Un grave accidente se presentó en la mañana del pasado sábado 17 de mayo en la vía que conecta los municipios de Guaduas y Villeta. Los hechos se presentaron cuando un pequeño vehículo particular, el cual quedó totalmente destruido, chocó contra un camión en una de las curvas del tramo vial previamente mencionado. En el lugar de los hechos quedaron tres personas heridas y un menor de 4 años perdió la vida por el impacto.

El automóvil, de placas BTB454, era de un vehículo marca Chevrolet de color negro. En él se movilizaban cuatro ocupantes pertenecientes a una misma familia, incluidos, aparentemente dos menores de edad. Aunque, al parecer, tres de los pasajeros solo quedaron con algunas heridas, el peor impacto se lo llevó el menor de 4 años, quien falleció en el mismo lugar en el que se presentó el incidente.

Los ocupantes afectados por la tragedia fueron auxiliados por personas de la zona, quienes ayudaron a llevarlos a los centros asistenciales cercanos. Sin embargo, uno de los videos que mayor impacto tuvo entre los usuarios de redes sociales fue el que logró registrar los momentos posteriores al choque. En la grabación se ven a los pasajeros del carro afectado con algunas heridas y en un costado de la vía se ve al conductor del automóvil, quien presuntamente era el padre del menor fallecido. Por respeto a la identidad de las víctimas este medio se abstiene de compartir dicho material.

Las grabaciones registran los momentos de desesperación que vivió el sujeto, quien, entre gritos, lloraba e intentaba reanimar a su hijo fallecido. "Mi bebé, mi bebé", decía, mientras lamentaba con desespero la lamentable situación que vivía. Al poco tiempo después, las autoridades de tránsito y criminalística acordonaron la zona mientras hacían el levantamiento del cuerpo del menor, razón por la que el corredor tuvo que cerrarse por algunas horas. Aún las causas del siniestro vial son desconocidas.

Accidente en la vía Guaduas-Villeta. Redes sociales

No obstante, de manera preliminar y por el lugar en el que quedó ubicado el vehículo, se planteó que el automóvil particular pudo haber adelantado en una curva y no logró volver a su carril antes de que el camión lo chocara. Las autoridades ya iniciaron la respectiva investigación para determinar las causas y circunstancias de los hechos. También se investiga cuál de los dos actores involucrados en el accidente tuvo la culpa de lo acontecido y sobre quién recaería la respectiva responsabilidad.



Accidentes de tránsito en Colombia

En 2025, de acuerdo con la información publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se han reportado 1.869 muertes como consecuencia de siniestros viales en Colombia. Aunque esta cifra representa una disminución de 98 fallecimientos en comparación con el mismo periodo del año anterior, continúa siendo un tema preocupante de salud pública, especialmente por el alto número de motociclistas que pierden la vida en las vías.

Según los datos de la ANSV, del total de fallecidos, 1.145 eran conductores de motocicletas, 432 eran peatones, 111 usuarios de vehículos particulares, 100 ciclistas, 46 usuarios de transporte de carga y 35 pasajeros de transporte público. Por su parte, el Ministerio de Transporte reportó que en los dos primeros meses de 2025 se evidenció una reducción del 5 % en el número acumulado de víctimas mortales por accidentes viales.

Esto significa que en ese periodo se logró salvar la vida de 57 personas en las carreteras del país. Sin embargo, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onsv), aunque se registró una disminución en las muertes de casi todos los actores viales, las cifras de fallecimientos entre los ciclistas aumentaron en un 22 %.

“Una de nuestras prioridades en el Ministerio de Transporte es lograr reducir cada vez más las cifras de muertes por siniestros viales en el país, proteger la vida es una de las premisas del gobierno del cambio”, indicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla.

Los departamentos que presentan reducciones importantes en muertes por siniestros viales los dos primeros meses del año son: Caldas, Boyacá, Antioquia y Tolima. Por otro lado, las ciudades capitales que lideran la lista de disminución de personas fallecidas en siniestros son: San Andrés, Pereira, Ibagué, Yopal y Medellín.

