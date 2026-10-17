Él es alias Julito, sicario de 18 años señalado de participar de 20 homicidios en Bucaramanga

Alias Julito, un joven de 18 años señalado de estar vinculado a cerca de 20 homicidios, comenzó a enfrentar audiencias ante la justicia en Bucaramanga, Santander, luego de ser recapturado por las autoridades en Floridablanca. Según las investigaciones, entre los hechos que le atribuyen están el feminicidio de su expareja y un homicidio múltiple que dejó cuatro víctimas.



El joven llegó esposado al Palacio de Justicia de Bucaramanga, donde deberá responder por los delitos que le imputen las autoridades. De acuerdo con la información entregada por la Policía, habría cometido la mayoría de los crímenes cuando todavía era menor de edad.

Uno de los casos que se le atribuyen es el feminicidio de Cyntia Valeria Espitia, su expareja. El asesinato de la joven habría desencadenado una nueva ola de violencia contra integrantes de su familia.

Según las investigaciones, también estaría relacionado con los homicidios de Gonzalo Ayala, tío de Valeria, y Byron Espitia. De acuerdo con el testimonio citado en el reporte, el señalado habría amenazado con acabar con los integrantes de esa familia después de lo ocurrido con la joven.

Alias Julito había escapado de la custodia del ICBF en Bogotá

Mientras las autoridades lo buscaban, alias Julito habría utilizado las redes sociales para desafiar a la Policía. En uno de los videos difundidos, lanzó un mensaje en el que cuestionaba la capacidad de las autoridades para capturarlo.

“Miren a ver cómo hace para capturarme, porque al parecer les quedé grande”, dijo en la grabación.

El joven ya había protagonizado una fuga en Bogotá. Según el reporte, escapó cuando era trasladado a una cita médica bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Su recaptura se produjo durante un operativo en Floridablanca, en el que participaron unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, entre ellas integrantes de la Sijín, Sipol y Goes. El caso también fue destacado por el presidente de la República.

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Investigan a estructura criminal por homicidios en Bucaramanga

Las autoridades también tienen bajo la lupa a la estructura criminal conocida como 'Los del Sur', que estaría relacionada con múltiples homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana.

De acuerdo con la información policial, esta organización presuntamente recurriría a menores de edad para desarrollar actividades delictivas. Alias Julito era requerido por el delito de homicidio.

Durante el operativo, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego: dos pistolas y dos revólveres. Además, encontraron cuatro kilogramos de marihuana y dos kilogramos de base de coca.

En el procedimiento también fueron inmovilizadas tres motocicletas e incautados varios teléfonos celulares, elementos que podrían ser materia de investigación dentro del proceso contra los presuntos integrantes de la estructura.

Las investigaciones buscan establecer la responsabilidad de alias Julito en los homicidios que le atribuyen y determinar el alcance de las actividades criminales de la organización en el área metropolitana de Bucaramanga.

María Paula Rodríguez Rozo

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