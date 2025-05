El pueblo de Boyacá que podría convertirse en el más famoso del mundo: no es Villa de Leyva

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocerlos municipios seleccionados que participarán en el concurso Best Tourism Villages 2025, liderado por ONU Turismo. Uno de los lugares que más esperanza tiene en obtener este reconocimiento, y cuya comunidad celebró la noticia, está ubicado en Boyacá, aunque su nombre aún no es muy conocido.

A poco más de tres horas de Bogotá, Sutatenza ha sido seleccionado como uno de losdestinos colombianos que competirán en el certamen internacional Best Tourism Villages 2025, organizado por la Organización Mundial del Turismo. Este reconocimiento no solo destaca su belleza natural y arquitectura colonial, sino también su compromiso con el turismo rural sostenible y su profundo legado cultural.

Con apenas 4.500 habitantes, Sutatenza ha sido históricamente un epicentro de transformación social. Fue allí donde nació Radio Sutatenza, un proyecto pionero de educación rural que, desde 1947 hasta 1994, alfabetizó y empoderó a miles de campesinos a través de las ondas radiales. Hoy, ese legado se conserva en un museo que atrae tanto a turistas como a investigadores interesados en la historia de la comunicación y la educación en Colombia.

Pero Sutatenza no solo mira al pasado. Su presente está tejido (literalmente) por manos artesanas que mantienen vivo el oficio ancestral del tejido en chin. Esta técnica, transmitida de generación en generación, no solo embellece el pueblo con sus formas y colores, sino que también se convierte en unaexperiencia turística: los visitantes pueden participar en talleres y aprender directamente de los artesanos locales.



¿Qué es el Best Tourism Villages y por qué Sutatenza fue elegido?

El Best Tourism Villages es una iniciativa de la ONU Turismo que busca reconocer a los pueblos que promueven el turismo como motor de desarrollo rural, preservando su patrimonio cultural y natural. En su edición 2025, Colombia postuló ocho destinos, y Sutatenza fue uno de los seleccionados por su enfoque en sostenibilidad, inclusión y autenticidad.

El jurado internacional evalúa criterios como la gestión del turismo, la protección del medioambiente, la integración de la comunidad local y la conservación del patrimonio. Sutatenza destacó por su modelo de turismo comunitario, su oferta cultural y su compromiso con prácticas sostenibles como el Sendero de la Cestería, una ruta ecoturística que conecta a los visitantes con la naturaleza y la tradición artesanal del pueblo.

Mientras destinos como Villa de Leyva y Ráquira han consolidado su fama turística, Sutatenza ha permanecido en un segundo plano, lo que paradójicamente se convierte en su mayor fortaleza. Aquí no hay multitudes ni comercio masivo. En cambio, hay silencio, aire puro y una comunidad que recibe al visitante con hospitalidad genuina.

Caminar por sus calles empedradas es una invitación a la pausa. La arquitectura colonial, las montañas que lo rodean y los cultivos que se extienden en el horizonte crean un paisaje que parece detenido en el tiempo. La experiencia se completa con la gastronomía local, donde platos como el cuchuco, la mazamorra y las arepas boyacenses se preparan con ingredientes cultivados en la región.



Turismo con propósito

Sutatenza no solo quiere atraer turistas; quiere inspirar. Su modelo de desarrollo turístico está centrado en la comunidad, en la educación y en la sostenibilidad. El museo de Radio Sutatenza, por ejemplo, no es solo una atracción, sino un espacio de memoria viva donde se reflexiona sobre el poder de la educación popular.

El tejido en chin, más que una artesanía, es una forma de resistencia cultural. Y el Sendero de la Cestería no es solo una caminata, sino una experiencia de reconexión con la tierra. Todo en Sutatenza tiene un propósito: preservar, enseñar, compartir.



Cómo llegar y qué hacer en Sutatenza

Ubicación : Provincia de Oriente, Boyacá.

: Provincia de Oriente, Boyacá. Acceso : desde Bogotá, el viaje dura aproximadamente tres horas en carro. La ruta más recomendada es por La Calera, pasando por Guasca, Gachetá, Manta y Guateque.

: desde Bogotá, el viaje dura aproximadamente tres horas en carro. La ruta más recomendada es por La Calera, pasando por Guasca, Gachetá, Manta y Guateque. Actividades recomendadas :

Visita al Museo de Radio Sutatenza . Talleres de tejido en chin con artesanos locales. Caminata por el Sendero de la Cestería . Recorrido por el centro histórico y sus calles coloniales. Degustación de platos típicos en fondas locales.

:

¿Puede Sutatenza convertirse en el pueblo más lindo del mundo?

La respuesta no depende solo del jurado del Best Tourism Villages, sino también de los viajeros que se animen a descubrirlo. Sutatenza no compite con grandes infraestructuras ni con campañas publicitarias masivas. Su apuesta es otra: la autenticidad, la memoria y la conexión humana.

Mediante en una entrevista para Caracol Radio, el alcalde de Sutatenza, Rodrigo Carrillo, expresó: “Cada municipio tiene su historia, pero la nuestra tiene una particularidad: fue un modelo de educación que nació aquí, en un pueblo pequeño, y que se aplicó en el mundo entero. Gracias a las Escuelas Radiofónicas, gracias a Radio Sutatenza, y gracias al Periódico El Campesino, que fue uno de los más leídos del país (...) Estamos contando una historia que muchos desconocen, y eso también nos hace un municipio atractivo turísticamente. Mucha gente quiere venir y conocer ese pasado que fue tan importante para la educación de Colombia y del mundo”.

De esta manera, debido a su historia y aporte, Sutatenza espera poder sumarse a la lista de los mejores destinos turísticos en Colombia. Adicional a eso, los otros 8 municipios seleccionados a este concurso son: Murillo (Tolima), Colón (Putumayo), Paicol (Huila), Consacá (Nariño), Jericó (Antioquia), Sesquilé (Cundinamarca) y Providencia y Santa Catalina Islas-Archipiélago de San Andrés (Providencia y Santa Catalina).

