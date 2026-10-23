En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MINISTERIO DEL INTERIOR
PAPA LEÓN XIV
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRESUPUESTO 2027

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Extraditan a alias el Mocho Olmedo, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc
Lo último

Extraditan a alias el Mocho Olmedo, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc

El Inpec confirmó la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo, señalado por su participación en hechos violentos y desplazamientos forzados en el Catatumbo.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 23 de oct, 2026
Comparta en:
el Mocho Olmedo
Alias el Mocho Olmedo fue extraditado: estos son los señalamientos en su contra por hechos en el Catatumbo

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en las últimas horas se concretó la extradición de varios privados de la libertad, entre ellos Willinton Henao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo, señalado como uno de los cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Henao Gutiérrez permanecía privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá. Además, es señalado de ser uno de los principales articuladores de la confrontación armada con el ELN, que comenzó el 16 de enero de 2025 en varias zonas del Catatumbo y que ha generado graves afectaciones para las comunidades de esta región.

Publicidad

Últimas Noticias

recuperan imagen religiosa
COLOMBIA

Recuperan en Armenia imagen religiosa de $45 millones que fue robada de una iglesia en Medellín

Alias Marcos Pacífico
COLOMBIA

¿Quién era alias Marcos Pacífico? El cabecilla del ELN que habría caído en bombardeo en Cauca

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía detalló dentro del expediente que, presuntamente, Henao Gutiérrez estaría implicado en el crimen de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú.

Los desplazamientos forzados que le atribuyen en Tibú y El Tarra

También se le atribuyen 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025. Según la información del expediente, integrantes del Frente 33 habrían amenazado a habitantes de distintas zonas de Tibú y El Tarra, obligando a 84 personas a abandonar sus viviendas en medio de la confrontación armada que se registraba en el territorio.

Publicidad

Estos hechos se enmarcan en una de las situaciones de violencia que ha afectado al Catatumbo, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado desplazamientos de familias, amenazas contra la población civil y alteraciones en la vida cotidiana de las comunidades.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Alias el Mocho Olmedo también es señalado de reclutamiento de menores

Por otro lado, alias el Mocho Olmedo también es señalado de participar en el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para diferentes estructuras armadas que delinquen en la región. Este señalamiento hace parte de las investigaciones relacionadas con las actividades criminales que se le atribuyen dentro de la organización.

La extradición de Henao Gutiérrez se suma a las actuaciones de las autoridades frente a personas investigadas por su presunta participación en hechos relacionados con estructuras armadas ilegales.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Disidencias de las FARC

Fiscalía General de la Nación

Cárcel La Picota

Extradiciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad