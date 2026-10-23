Extraditan a alias el Mocho Olmedo, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en las últimas horas se concretó la extradición de varios privados de la libertad, entre ellos Willinton Henao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo, señalado como uno de los cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Henao Gutiérrez permanecía privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá. Además, es señalado de ser uno de los principales articuladores de la confrontación armada con el ELN, que comenzó el 16 de enero de 2025 en varias zonas del Catatumbo y que ha generado graves afectaciones para las comunidades de esta región.

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De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía detalló dentro del expediente que, presuntamente, Henao Gutiérrez estaría implicado en el crimen de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú.



Los desplazamientos forzados que le atribuyen en Tibú y El Tarra

También se le atribuyen 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025. Según la información del expediente, integrantes del Frente 33 habrían amenazado a habitantes de distintas zonas de Tibú y El Tarra, obligando a 84 personas a abandonar sus viviendas en medio de la confrontación armada que se registraba en el territorio.

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Estos hechos se enmarcan en una de las situaciones de violencia que ha afectado al Catatumbo, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado desplazamientos de familias, amenazas contra la población civil y alteraciones en la vida cotidiana de las comunidades.

#LoÚltimo | El Inpec está confirmando la extradición de varios privados de la libertad, entre ellos Alias 'El Mocho Olmedo'



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Alias el Mocho Olmedo también es señalado de reclutamiento de menores

Por otro lado, alias el Mocho Olmedo también es señalado de participar en el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para diferentes estructuras armadas que delinquen en la región. Este señalamiento hace parte de las investigaciones relacionadas con las actividades criminales que se le atribuyen dentro de la organización.

La extradición de Henao Gutiérrez se suma a las actuaciones de las autoridades frente a personas investigadas por su presunta participación en hechos relacionados con estructuras armadas ilegales.

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