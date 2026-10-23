Las primeras imágenes de la extradición de alias El Mocho Olmedo, exvocero de paz, a Estados Unidos

La extradición de Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, se concretó este viernes 23 de octubre de 2026. El señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quien también fue reconocido como vocero de paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, fue trasladado a Estados Unidos junto a otros seis colombianos requeridos por la justicia de ese país. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), que coordinó la entrega de los siete hombres a funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los extraditados son investigados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, financiación de organizaciones criminales, lavado de activos y fraude. Las imágenes del traslado mostraron el recorrido de los detenidos desde las instalaciones de la Dijín, donde les practicaron reseñas judiciales y exámenes médicos, hasta la base de la Policía Antinarcóticos en el occidente de Bogotá. Allí fueron recibidos por agentes federales de Estados Unidos, que realizaron nuevas verificaciones antes de abordar el avión con destino a ese país.



#Atención | Se conocen las imágenes de la extradición a Estados Unidos de alias El Mocho Olmedo, cabecilla de las disidencias y exvocero de paz durante el gobierno de Petro.



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¿Quiénes son los seis extraditados junto a ‘Mocho Olmedo’?

Además de Willington Henao Gutiérrez, la lista incluye a Jorge Eliécer Fuentes, alias Cholo Banano; Luis Albert Cambindo, conocido como Chocó o Ñato; Luis Emilio Iguarán Mejía; Luis Felipe Agudelo Maya; Danna Pamela Porras Marín y Andrés Giraldo Ospina. Los expedientes que motivaron sus extradiciones corresponden a investigaciones diferentes. Mientras algunos están relacionados con presuntas operaciones de narcotráfico, otros son señalados de participar en esquemas de lavado de activos y estafas a través de plataformas digitales.



Uno de los casos es el de Jorge Eliécer Fuentes, alias Cholo Banano, a quien las autoridades señalan de participar en la financiación del ‘clan del Golfo’. Según la información conocida sobre la investigación, habría estado vinculado desde 2011 a una estructura encargada de aportar recursos a esa organización criminal. Fuentes fue capturado el 19 de febrero de 2025. Las autoridades investigan su presunta participación en el sostenimiento económico de la organización, cuyos ingresos estarían relacionados, entre otras actividades, con el tráfico internacional de estupefacientes.

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En el caso de la extradición de Willington Henao Gutiérrez, las autoridades estadounidenses lo requieren por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, debido a su presunta participación en las actividades del Frente 33 de las disidencias de las Farc. El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Élver Vicente Alfonso Sanabria, explicó que Henao Gutiérrez había sido capturado con fines de extradición el 12 de febrero de 2025. Su entrega a Estados Unidos se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia avalara la solicitud y de que el Gobierno nacional confirmara, en agosto de 2026, la decisión de extraditarlo. Durante ese proceso también se le retiró el reconocimiento como negociador de paz.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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