Tres policías de la Dijín fueron secuestrados en la vía Ocaña-Cúcuta: buscan a los responsables

Tres integrantes de la Policía Nacional fueron secuestrados durante el mediodía de este lunes 17 de agosto en el sector de La Curva, en jurisdicción de Bucarasica, Norte de Santander, cuando se movilizaban por la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña. Los uniformados fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en camionetas y posteriormente se los llevaron con rumbo desconocido. El vehículo en el que viajaban quedó abandonado en el lugar y presenta impactos de bala y mensajes alusivos a las disidencias de las Farc.

Tras conocerse el secuestro, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la situación y aseguró que ordenó utilizar las capacidades de la Fuerza Pública para buscar a los uniformados. El mandatario escribió en su cuenta de X: "He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal. A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley". El mensaje del jefe de Estado se conoció mientras las autoridades avanzaban en las primeras acciones para establecer el paradero de los tres uniformados. "Se adelantan verificaciones para establecer la ubicación y las circunstancias relacionadas con el posible secuestro de tres funcionarios de la Policia Nacional, integrantes de la Comisión Norte de Santander del GRATE-DIJIN", se lee en un comunicado del Ministerio de Defensa.



Identifican a tres policías secuestrados en la vía Cúcuta-Ocaña

El hecho se registró alrededor del mediodía en el sector conocido como La Curva, un punto ubicado en el corredor vial que conecta a Cúcuta con Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades, los tres uniformados se movilizaban en un vehículo particular cuando fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en dos camionetas. Los sujetos habrían obligado a los policías a descender del automóvil y posteriormente los trasladaron hacia una zona cuyo paradero todavía no ha sido establecido.

Los policías fueron identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña. Los tres pertenecen a unidades de investigación de la Policía Nacional y estaban adscritos a la Dijín, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Defensa conocidos tras el secuestro. El grupo armado habría utilizado vehículos para detener el automóvil en el que viajaban los funcionarios. Después de la retención, el vehículo fue dejado en la carretera, mientras los tres policías fueron llevados por los responsables.



#Atención #NorteDeSantander

🚨Este es el momento en el que sujetos armados que se movilizaban en dos camionetas se llevan secuestrados a tres uniformados de la Policía Nacional identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González, patrullera Erika Tatiana Monroy, patrullero… pic.twitter.com/GgHuCCvUU1 — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) August 17, 2026

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Después de la interceptación, el vehículo en el que se desplazaban los policías quedó en el lugar. De acuerdo con las primeras versiones difundidas sobre el caso, el automóvil habría sido marcado con grafitis alusivos a las FARC. "Este hecho constituye una retaliación de los grupos armados ilegales frente a los contundentes resultados operacionales alcanzados por las Fuerzas Militares y la Policia Nacional en el Catatumbo y Norte de Santander", indicó el Ministerio de Defensa. "A los grupos armados ilegales les decimos con absoluta contundencia: el Estado no se intimida ni retrocede ante el secuestro y la violencia. Quienes atenten contra nuestros policías y soldados enfrentarán toda la capacidad institucional y deberán responder ante la justicia", agregó la cartera.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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