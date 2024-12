¿Linda Vanessa se lanzó o la empujaron? Necropsia da giro en caso de joven muerta en Bosa

Cuando Linda Vanessa Guerrero murió al caer de un sexto piso de un conjunto residencial en Bosa, sur de Bogotá, el pasado 17 de noviembre, las autoridades concluyeron lo más probable era que se tratara de un suicidio. Sin embargo, a la madre de la joven de 16 años algo le dice que no hubo tal, sino un feminicidio.

Carolina del Pilas Velandia Castro, madre de la víctima, no cree que su hija acabara con su vida y apunta a que a la adolescente la asesinó otro menor, de 17 años de edad, que estaba con ella en el momento de la tragedia.

(Lea también: conmoción en Córdoba por asesinato de Maricela Sierra; su expareja y su novio, entre los sospechosos)

Según reveló el diario El Espectador, Linda Vanessa Guerrero habría llegado a las 2 de la mañana junto a ese muchacho, al edificio donde vivía con su progenitora. Allí habría pasado la noche al lado del joven.

Publicidad

A las 8 de la mañana, Carolina del Pilar salió de la vivienda y se despidió de su hija. Una hora más tarde, de acuerdo con testigos, se escucharon gritos y golpes debido a una supuesta discusión de Lina Vanesa con su acompañante.

Ya hacia las 9 de la mañana ocurrió la tragedia: la joven salió disparada por una de las ventanas del apartamento y cayó al vacío. Nada pudieron hacer por ella, falleció de manera instantánea. Los oficiales a cargo de la escena pensaron, inicialmente, que la menor de edad había tomado la decisión de suicidarse tras pelear con el muchacho.

Publicidad

No obstante, recalcó El Espectador, el examen forense de Medicina Legal determinó que el cuerpo de Linda Vanesa presentaba una herida por arma cortopunzante en la parte inferior de su glúteo, además de signos de maltrato que podrían corresponder a un episodio de violencia sexual.

Un video y un mensaje, otros dos elementos en muerte de Linda Vanessa

Con esta prueba, doña Carolina del Pilar inició una lucha jurídica para esclarecer la verdadera causa de la muerte de su hija. Entre otras cosas, revisó el celular de la adolescente y descubrió un video que habría grabado el joven. En las imágenes, al parecer, se ve a la víctima siendo estrangulada con un palo de escoba.

“A mí me contaron varios vecinos que escucharon a mi hija gritando desde las 8:00 a.m. Lo que me dicen es que ese tipo, el supuesto novio, que está a punto de cumplir 18 años, había intentado abusar de mi hija y que ella gritaba desesperada pidiendo ayuda. Eso duró más de una hora, por lo que llamaron a la Policía para avisar que algo pasaba. Tal fue el desespero de mi hija, que logró encerrar a ese desgraciado en el apartamento. Los vecinos me cuentan que el tipo parecía drogado. Es más, en la casa encontraron una navaja y un cuchillo de cacha blanca que no eran de allí. En Medicina Legal me informaron que mi hija tenía una puñalada en el glúteo y en la pierna, además de laceraciones en las mismas partes. También tenía heridas en sus partes íntimas", manifestó la madre en diálogo con el periódico Q'Hubo.

Por otro lado, se habla además de la existencia de un audio que el acompañante habría enviado a un familiar el día de los hechos. En el mismo reconocería que hubo una discusión y agresiones, pero que en medio de esa pelea Linda Vanessa habría tomado la decisión de lanzarse por la ventana. La Fiscalía General de la Nación tendrá que determinar ahora si fue un suicidio o si se trató de un feminicidio.

Publicidad

(Lea también: novio de Catalina Leyva habla sobre la última vez que la vio con vida y qué pasó aquel día)