Novio de Catalina Leyva habla sobre la última vez que la vio con vida y qué pasó aquel día

Todo un infierno viven los papás de Catalina Leyva, la joven de 24 años que salió de su casa el pasado 8 de noviembre para una entrevista de trabajo en el barrio Perdomo, en el sur de Bogotá, pero apareció sin vida. Ellos claman verdad, pues quieren conocer qué fue lo que sucedió aquel día.

El papá de la joven, Luis Alirio Leyva, habló con City Tv y explicó que ella salió a las 7:00 a.m. a una entrevista laboral, pero “a eso de las 9:00 a.m. nos reporta el novio, que la había llevado, que la niña había desaparecido en el sector. Recurrimos a la Policía y a través del rastreo del teléfono de la niña, porque no se lo robaron, ya encontramos en el paraje urbano, en la parte alta del barrio Perdomo, a la niña ya sin vida". Medicina Legal encontró en el cuerpo de la joven signos de estrangulamiento y de abuso sexual.

El novio de Catalina Leyva, Andrés Cárdenas, fue la última persona que la vio con vida , por ende, los papás de la joven tienen dudas sobre lo que él les informó. En una entrevista con el podcast Más allá del silencio con Rafael Poveda, el señor Luis Alirio relató: “A ella le dicen que hay una oferta jugosa y le dan una dirección, pero el novio no la deja en la dirección, sino que la deja en una esquina, supuestamente, cerca de la dirección. Nosotros vemos (en video de cámaras de seguridad) que él se regresa en la moto después de despedirse de ella y ella camina hacia un cierto lugar. Ahí ya perdemos la imagen totalmente”, por esto se preguntan el porqué Andrés no la dejó en la dirección donde ella debía llegar.

Andrés Cárdenas rompió el silencio sobre lo que pasó aquel día

En entrevista con la revista Semana, Andrés Cárdenas habló sobre lo que ocurrió aquel 8 de noviembre, justo antes de dejarla en el barrio Perdomo y qué pasó después. Comentó que su pareja no le informó nada al respecto sobre qué se trataba el encuentro laboral, tan solo le dijo: “‘Amor, es una entrevista de trabajo, no te preocupes’. ¿Por qué no me preocupé? Porque, como te digo, era una mujer muy de casa, muy de estudios, muy de familia, muy de como estar en sí misma”.

Además, Andrés desmintió las versiones que rondaron sobre que Catalina había asistido a un estudio webcam. Su pronunciamiento se dio cuando el entrevistador le preguntó sobre unas fotografías que envió la joven a una mujer identificada Catalina WC; estas últimas letras harían alusión a las palabras Webcam.

Comentó que se despidió de su pareja a las 8:30 de la mañana y que su última conversación con ella fue a las 9:30 a.m., pero que no le reportó nada a la familia de Catalina Leyva porque “ella me dijo que era una entrevista de trabajo de una hora. Ya pasado el tiempo (sobre las 11:30 a.m.), empiezo a comunicarme con ella, escribirle, no me contesta, ya empiezo a alterarme. Ahí es cuando ya comunico a la familia, que si saben algo, que si me pueden ayudar a contactarla, que si me pueden ayudar, contacto a mi familia, contacto al 123. Me acerco, pues porque mi cuñado me dice acérquese a un CAI más cercano y ahí empieza toda la búsqueda”.

La necropsia develó que el cuerpo de Catalina Leyva fue encontrado con señales de agresión sexual. Captura de video City TV

¿Cómo encontró la Policía a Catalina Leyva?

Andrés Cárdenas, según relató, siempre compartía la ubicación con su novia, pero de un momento a otro la aplicación no le actualizó, “entonces es ahí cuando, o sea, no sé nada de Catalina, me comunico, me voy a donde el CAI y yo me acuerdo que nosotros tenemos la ubicación de cada uno. Y es cuando yo le digo al policía que mire dónde aparece la ubicación de ella”.

Gracias a la ubicación, las autoridades lograron hallar el cadáver de la joven en el barrio Perdomo.

Sobre la foto queCatalina le compartió mostrando a un hombre de espaldas , justo en la zona donde fue encontrada, Andrés relató que nunca sospechó algo sobre que le fueran a hacer daño a su pareja.

