Novia de joven asesinada en pelea en Santander: "Me dejaste en la nada, dame fuerzas"

El municipio de Cimitarra, Santander, está de luto tras el asesinato de Yeimis Daniela Vargas Parra, quien fue apuñalada en una pelea convocada por redes sociales. Su novia, en un conmovedor video, le dedicó un mensaje desgarrador: "Me dejaste en la nada".

El trágico incidente ocurrió en la madrugada del 21 de septiembre, cuando Yeimis fue atacada con dos puñaladas en el pecho tras citarse con otra joven en redes sociales. A pesar de ser trasladada a un centro médico en Barrancabermeja, no sobrevivió a las graves heridas.

En el video, la pareja de Yeimis recordó momentos felices y expresó su dolor: "Solo sé decir que me dueles demasiado, Daniela". Con lágrimas en los ojos, añadió: "No soy capaz de asimilarlo, chiquita. Me dejaste en la nada, solo dame fuerzas".

Fotos de la joven asesinada en Santander y su pareja

La publicación en redes sociales ha recibido numerosos comentarios de condolencias, mostrando el apoyo a la novia de Yeimis Daniela Vargas Parra.

La novia de la joven asesinada en Cimitarra, Santander, se despidió de su pareja en un emotivo video publicado en su Facebook: "Te convertiste en mi vida y ahora no sé que hacer con ella sin ti". pic.twitter.com/iPfAwTE5nV — Sergio Gamboa C⭐️MPEÓN🙏☝️ (@sergioa_gamboa) September 26, 2024

Publicidad

La responsable del ataque se entregó a las autoridades para dar su versión de los hechos, aunque no fue capturada, ya que no fue encontrada en flagrancia. Actualmente, el caso está bajo investigación, y las autoridades buscan esclarecer los motivos que llevaron a esta violenta confrontación. Hasta el momento, solo se han revelado conversaciones entre las dos jóvenes y algunas declaraciones de la familia de Yeimis.