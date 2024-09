"Once meses para pedir una cita, al menos con Duque duraba 2 meses": dura crítica a Petro

Este 3 de septiembre, el paro de camioneros en Bogotá comenzó desde la madrugada, cuando los transportistas bloquearon las principales salidas de la capital, afectando la movilidad para muchos de los ciudadanos que se dirigían a su trabajo, universidad o citas médicas. "Llevamos casi dos horas caminando", afirmó uno de los ciudadanos, quien además se quejó sobre la demora en citas médicas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Noticias Caracol en vivo habló con este ciudadano, que afirmó que iba en camino hacia la clínica Marly con su mamá de 84 años a una cita y tuvo que salir varias horas antes de su casa para llegar a tiempo sin que le afectara el paro.

"Salimos para no coger la protesta, ya a las 4:00 a.m. estaba bloqueado todo. Esto es lo que le agradecemos a Petro presidente, once meses para que le dieran esta cita que tiene en la Marly, al menos con Duque duraba dos meses para que nos las dieran".

Paro de camioneros



Decenas de colegios suspendieron clases para este martes 3 de septiembre por el paro camionero que continúa en Bogotá y otras regiones de Colombia. Rechazan alza en el ACPM. Este martes 3 de septiembre los transportadores se mantienen en el paro camionero en Bogotá y otros departamentos de Colombia, que durante el lunes provocó caos vehicular y, en algunos casos, afectó la llegada a sus casas de cientos de menores de edad. Los conductores protestan por el alza en el ACPM.

Lo que dice la ministra de Transporte

La ministra de Transporte, María Constanza García, dijo que convoca al sector de los camioneros para una reunión urgente durante las primeras horas del martes 3 de septiembre de 2024 en el Ministerio del Interior.

García es clara al señalar que el Gobierno no se bajará del desmonte al subsidio al ACPM y les pide a los transportadores que estudien otras medidas.