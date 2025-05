Asesinó al novio de su expareja y la hirió en un bar; ataque quedó en un video

María* estaba con su novio en un bar de Soachacuando un hombre, vestido de negro y con el rostro cubierto, les dispara por la espalda. Esas imágenes son las pruebas con las cuales hoy exige justicia por el crimen del joven y del que salió viva de milagro.

En un video conocido por Noticias Caracol se ve, primero, una discusión entre su expareja y su nuevo novio. De hecho, hay una rencilla entre los dos hombres luego de que el ex le arrebatara un celular a la mujer.

Aunque parecía que la discusión había finalizado luego de que el exnovio huyera del lugar, minutos después regresó para, otra vez, molestar a la pareja. Fue tal la situación que deciden irse, según se ve en las imágenes de cámara de seguridad. En el lugar también estaba el padre de la mujer.

Sin embargo, en el momento cuando salían del local, el exnovio les disparó por la espalda y luego también se causa heridas con arma de fuego.

El hecho conmocionó al barrio Santo Domingo, en Soacha, municipio vecino de Bogotá. De inmediato, los vecinos alertaron a las autoridades para trasladar a los heridos; sin embargo, el nuevo novio falleció en el bar, mientras que la mujer alcanzó a ser trasladada a un centro de salud, donde logró sobrevivir.

El agresor, en tanto, resultó herido, pero también sobrevivió a su autolesión. Tras la emergencia, el hombre salió del hospital, en libertad, por un crimen por el cual su expareja está pidiendo justicia.

En diálogo con Noticias Caracol, María* contó los momentos difíciles que ha pasado por cuenta de este intento de feminicidioy el dolor por la muerte de su pareja. “Me estoy recuperando. Han sido daños físicos y psicológicos. Continuando en terapias psicológicas”, dijo.

La mujer manifestó que el día del ataque recibió dos disparos. Uno en el brazo y otro en el rostro. Su pareja recibió un disparo, el cual resultó siendo mortal. “Él (su expareja) después de dispararse se intentó quitar la vida con dos disparos. Él es soldado profesional”, contó.

La víctima del ataque manifestó que ya le aportaron todos los videos y pruebas a la Fiscalía; no obstante, reclaman, no hay orden de captura contra el señalado. “Ya han pasado ocho meses y no hay ningún resultado. Sigo con la zozobra de que, en cualquier momento, le pueda pasar algo a mi familia”, añadió.

El drama de la víctima por este miedo sigue latente, por lo que ha tenido que cambiar de casa y hasta refugiarse en otros espacios. “En ningún lado me han dado respuesta. Él sigue libre”, dijo.

*Nombre cambiado por protección a la víctima del caso.

