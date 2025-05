Detalles desconocidos de las últimas horas de Tatiana Hernández antes de desaparecer en Cartagena

A un mes de la misteriosa desaparición de Tatiana Hernández, su familia, su novio y sus amigos no han cesado en su incansable búsqueda para dar con su paradero. La última vez que se tuvo noticia de la estudiante bogotana fue el 13 de abril de 2025. Ese día, salió del Hospital Naval, ubicado en el barrio Bocagrande de Cartagena, con la intención de tomar un poco de aire cerca de la playa. Desde entonces, las autoridades han desplegado operativos por tierra y mar para intentar encontrarla.

“Cuando eran las ocho de la noche, me llamó David, su novio, desde Bogotá, y me preguntó si Tatiana estaba con nosotros. Le dije que no, y entonces me dijo ‘Es que acabo de hablar con una compañera de ella y Tatiana está extraviada’”, contó Lucy Díaz Gordillo, madre de Tatiana, a Los Informantes.

La Nena Arrázola conversó con los padres de Tatiana y con su novio. Aunque aún no hay pistas sobre su posible paradero, en ellos permanece una esperanza inquebrantable de encontrarla.

En una búsqueda conjunta, la Armada Nacional, la Policía y la Fiscalía han llevado a cabo múltiples operativos en Cartagena y sus alrededores, tanto por tierra como por mar, con el objetivo de dar con el paradero de Tatiana Hernández. Sin embargo, hasta el momento, los esfuerzos no han arrojado resultados concluyentes.

Las hipótesis sobre la desaparición de Tatiana Hernández

A un mes de la desaparición de Tatiana, han surgido varias hipótesis sobre su posible paradero. Por un lado, se ha planteado la posibilidad de que haya sido arrastrada por el oleaje del mar. Otros aseguran haberla visto caminando por el Centro Histórico de Cartagena e incluso ha circulado el rumor de un posible secuestro. Sin embargo, las autoridades no han podido confirmar ninguna de estas versiones, aunque tampoco las han descartado por completo.

La búsqueda no solo ha contado con el apoyo de tecnología avanzada, sino que además se ha extendido a zonas urbanas de las capitales de Bolívar, Sucre y Atlántico. El cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional ha extendido la investigación incluso más allá de las islas, siguiendo la corriente del mar y, en ocasiones, yendo en contra de ella.

“Cuando se presenta la desaparición de Tatiana, en el puerto teníamos bandera amarilla, casi una restricción de la operación de las embarcaciones por el fuerte oleaje”, dijo Felipe Portilla, comandante de la estación de Guardacostas en Cartagena.

Con el apoyo de sensores, radares y tecnología especializada, se ha intensificado el rastreo en el mar y en las zonas costeras, para buscar el paradero de Tatiana Hernández. Guardacostas de la Armada Nacional / Los Informantes

Además, aseguró que la última vez que se vio a la joven estudiante de Medicina fue “en un sitio completamente prohibido”, debido a que el fuerte oleaje impedía que “una persona pudiera nadar o practicar algún deporte náutico”.

Desde su desaparición, las autoridades han desplegado múltiples operativos de búsqueda que incluyen inspecciones tanto por tierra como por mar. Con el apoyo de sensores, radares y tecnología especializada, se ha intensificado el rastreo en el mar y en las zonas costeras.

Para la familia de Tatiana, la hipótesis de un posible rapto cobra cada vez más fuerza. “Tatiana está viva, está en un lugar oculto, y tengo la esperanza y la ilusión de que, de pronto, esté ayudando a la gente en su estado de médico y que sea gente que no pueda salir a la luz del día”, expresó Lucy, asegurando que siente que su hija sigue en la ciudad de Cartagena.

¿Qué pasó con Tatiana?

La familia de Tatiana Hernández fue alertada sobre su desaparición luego de que su novio, quien vive en Bogotá, informara que unas compañeras de ella habían encontrado sus sandalias y su celular en los espolones frente al mar.

La misteriosa desaparición de Tatiana Hernández, una joven de 23 años y estudiante de Medicina continúa siendo objeto de investigación. Los Informantes

Esa noche, los padres de Tatiana salieron a buscarla por las calles de Cartagena, pero desde entonces su paradero sigue siendo un misterio. La única evidencia disponible es un video que fue difundido públicamente, en el que se ve a Tatiana sentada sobre los espolones frente al mar. La grabación fue entregada por un turista que, sin saberlo, captó el momento en el que la joven aún se encontraba con vida.

Según Lucy Díaz, la joven le había comentado a una amiga que saldría un momento a ver el atardecer, algo que no era inusual en ella. “Tengo entendido que ese lugar donde fue vista por última vez no era la primera vez que lo hacía. Oportunamente, ya lo venía haciendo. Yo percibo y siento que, de pronto, a ella la estaban vigilando”, mencionó.

Las autoridades cuentan con cientos de testimonios y pruebas documentales que podrían abrir nuevas líneas de investigación. Asimismo, se activarán nuevos mecanismos para ampliar el rango de búsqueda, incluyendo el acompañamiento de personas cercanas a Tatiana, según reveló su familia.

El novio de Tatiana se pronunció

David Espitia, novio de Tatiana, aseguró que ella tenía planes de regresar a Bogotá una vez terminara sus estudios. Al día siguiente de su desaparición, el joven, de 26 años, viajó a Cartagena para unirse a la búsqueda y recorrer cada rincón de la ciudad en su intento por encontrarla.

La desaparición de Tatiana Hernández ha conmovido a miles de personas que, junto a su familia, no pierden la esperanza de encontrarla con vida. Los Informantes

“Ella va a volver y todo esto va a ser un capítulo que es una pesadilla, pero que vamos a superar todo esto”, relató el joven, visiblemente conmocionado.

La búsqueda de Tatiana tiene a todo el país en vilo. Su desaparición ha conmovido a miles de personas que, junto a su familia, no pierden la esperanza de encontrarla con vida. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y dar respuesta sobre el paradero de la joven.